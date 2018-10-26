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OnePlus 6T microSD hafıza kartı desteğiyle geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.10.2018 09:48 | Son Güncelleme

Bu hafta düzenlenecek etkinlikle resmen tanıtılacak OnePlus 6T, Alman telefon şirketi Otto’nun sitesinde görüldü. Telefonun özellikleri ve fiyatı netlik kazandı.

OnePlus 6T microSD hafıza kartı desteğiyle geliyor

Bildiğiniz gibi OnePlus yeni amiral gemisi akıllı telefonu 6T’yi bu hafta düzenleyeceği etkinlikle resmen tanıtacak. 29 Ekim’de düzenlenecek etkinlik için bekleyiş sürerken, beklenmedik bir sızıntı telefon hakkında merak edilen detayları ortaya çıkardı.

Alman telefon satıcısı Otto, telefonun resmen tanıtılmasına günler kala telefonu resmi internet sitesine ekledi. Yanlışlıkla yüklenen bilgiler kısa süre sonra kaldırıldı. Ancak bu arada telefonun tüm özellikleri ve fiyatı ortaya çıkmış oldu.

Otto tarafından paylaşılan bilgiler OnePlus’ın yeni telefonunu 580 euroya satışa sunacağını gösteriyor. Bu da OnePlus 6’ya göre 10 euroluk bir fiyat artışı anlamına geliyor. Bu fiyatın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyon için olduğu söyleniyor.

Otto’da yer alan bilgiler ayrıca telefonun özellikleri ile ilgili ilginç bir detayı ortaya çıkardı. OnePlus’ın yeni telefonunda microSD hafıza kartı desteği bulunacağı görünüyor. Eğer bu bilgi doğru çıkarsa 6T microSD hafıza kartı desteği olan ilk OnePlus telefonu olacak.

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Anahtar Kelimeler:
OnePlus Otto

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