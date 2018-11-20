OnePlus 6T pil performansıyla büyülüyor

Üst segment pazarında başarılı bir grafik yakalayan OnePlus, bu başarısını devam ettirmek istiyor. Aynı Apple gibi sadece amiral gemisi sınıfına hitap eden akıllı telefonlar geliştiren Çinli üretici, son olarak OnePlus 6T modeli ile karşımıza çıkmıştı.

Akıllı telefon sektörünü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere, OnePlus’ın yeni amiral gemisi modeli 6T, pek çok açıdan rakiplerinden üstün bir telefon. 3700 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir bataryayla gelen 6T, pil performansı açısından da kullanıcılarını memnun edebilecek seviyede.

Yapılan son testlere göre OnePlus 6T, yoğun kullanımda 9 saat 52 dakikalık bir dayanma süresine sahip. Bu süre bir önceki OnePlus modelinde 8 saat 10 dakikaydı.

OnePlus 6T’nin 9 saat 52 dakikalık performansıyla Mate 20 ve iPhone XR’ın ardından en iyi pil performansına sahip üst segment model olduğunu söyleyebiliriz.

Tatmin edici bir kullanım süresine sahip olan 6T, şarj olma konusunda da rakiplerinin hayli önünde. Çinli üreticinin yeni hızlı şarj teknolojisinden faydalanan OnePlus6T, yalnızca 85 dakika içerisinde 0’dan tam şarja ulaşabiliyor. Bu alanda 6T’nin, selefinden sonraki en hızlı şarj olan ikinci model olduğunu da belirtelim.

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