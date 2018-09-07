OnePlus 6T, tasarımıyla Oppo R17 Pro’yu andırıyor

Bildiğiniz gibi OnePlus yeni akıllı telefonu 6T’yi çok yakında satışa sunacak. Son günlerde sık sık karşımıza çıkan telefon bugün bir kez daha görüldü. Bu kez telefonun satışa çıkacağı kutuya ait yeni görüntüler sızdırıldı. Bu görüntüler telefonun tasarımı ve özellikleri hakkında yeni detaylar ortaya çıkardı.

Sızdırılan bu yeni görüntüler, OnePlus’ın Oppo’nun R serisini taklit etme adetini bozmayacağını gösteriyor. Bildiğiniz gibi OnePlus’ın akıllı telefonları genelde hem tasarım hem de özellik olarak Oppo’nun R serisi telefonlarına bir hayli benziyor.

Sızdırılan bu görüntülere bakılırsa OnePlus 6T’de de bu durum değişmiyor. OnePlus’ın yeni telefonu kısa süre önce tanıtılan Oppo R17 Pro’ya bir hayli benziyor. Telefon Oppo R17 Pro’da olduğu gibi su damlası çentikli ekran ve ekrana gömülü parmak izi okuyucu ile geliyor.

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