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OnePlus 7 hakkındaki ilk detaylar ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.10.2018 08:21 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının yükselen isimleri arasında yer alan OnePlus, 5G için geri sayıma geçti. Çinli üreticinin 5G destekli ilk telefonu ise OnePlus 7 olacak.

OnePlus 7 hakkındaki ilk detaylar ortaya çıktı

Şu aralar akıllı telefon sektöründe 5G temelli bir rekabet söz konusu. Üreticiler, 5G destekli ilk akıllı telefonu satışa sunmak için sert bir rekabete tutuşmuş durumdalar. Genel olarak gelen açıklamalara bakacak olursak, 5G destekli modellerin 2019’da yaygınlaşacağını söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıl satışa sunulacak olan 5G destekli modellerden birisi de OnePlus 7 olacak.

Geçtiğimiz günlerde Hong Kong’da düzenlenen “4G and 5G” konferansında söz alan OnePlus CEO’su Carl Pei, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Pei, OnePlus’ın 5G destekli ilk modelinin önümüzdeki yılın ilk yarısında satışa sunulacağını belirtti. Bu da OnePlus 7’nin 5G desteği ile geleceğini doğrulayan bir açıklama oldu.

OnePlus 7 haricinde 5G desteğine sahip olacağı kesinleşen bir diğer model ise Xiaomi Mi Mix 3. Xiaomi, önümüzdeki günlerde tanıtacağı Mi Mix 3 modelinde 5G desteğinin bulunacağını net bir dille ifade etmişti.

Öte yandan konferansta yer alan pek çok üretici, 5G için Qualcomm tarafından üretilen X50 modemini kullanacaklar. Qualcomm’un Snapdragon X50 modemini kullanacak firmalar arasında Asus, HMD Global, LG, Motorola, Oppo, Sony, Vivo ve Xiaomi gibi isimler bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
OnePlus akıllı telefon

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