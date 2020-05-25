OnePlus 7T ve 7T Pro modelleri Türkiye’de

Büyük firmalar bir pazara giriş yapacağı zaman bir basın etkinliği düzenleyip, belli başlı basın organlarını etkinliğe çağırır. Ancak mevcut durumda bu pek mümkün değil. COVID-19 salgınından dolayı etkinlik düzenlemek şu an için imkansız göründüğü için firmalar yeni bir pazara giriş yaptıklarında basın bülteni ile bunu duyurur.

Ancak OnePlus firması Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptığı gösteren ne bir bülten gönderdi ne de bir duyuru yaptı. Bu yüzden OnePlus’ın Türkiye pazarına henüz resmi olarak giriş yapmadığını söyleyebiliriz.

7T modeli 5.999 TL ve 7T Pro modeli ise 8.999 TL‘den satışa sunulan bu telefonların nasıl oluyor da OnePlus Türkiye garantili olarak satıldığı henüz bilinmiyor. Bu konu hakkında şimdilik resmi bir açıklamayı beklemek yorum yapmak için daha sağlıklı olacak gibi görünüyor.

TELEFONUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NASIL?

OnePlus 7T‘nin özelliklerini hatırlayacak olursak telefonda 6.5 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. 402 PPI yoğunluğuna sahip olan bu ekran HDR10+‘ı destekliyor. 90 HZ ekran tazeleme hızı ile gelen bu ekran akıcı ve yumuşak bir deneyimi sunuyor.