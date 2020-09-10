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OnePlus 8, 8K video çekebilecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.09.2020 12:20 | Son Güncelleme

OnePlus 8 8K video desteğine alacağı Android 11 güncellemesi ile kavuşacak gibi görünüyor. Peki 30 FPS barajı aşılacak mı?

OnePlus 8, 8K video çekebilecek

OnePlus kısa süre önce OnePlus 8 Serisi için Android 11 Developer Preview 4’ü yayınlamıştı. Bu güncelleme ile OnePlus 8T modeli ortaya çıkmıştı. Bugün ise firma, OxygenOS 11 açık beta güncellemesini indirime sundu. OxygenOS 11 ile OnePlus 8 8K video desteğine kavuşacak gibi görünüyor.

Yayınlanan son beta sürümünde OnePlus 8’in kodlarında 8K video çözünürlüğünün kodları açık bir şekilde görünüyor. Ancak bu kodlar 120 FPS’e kadar çıkıyor. OnePlus 8’de yer alan Qualcomm’un Snapdragon 865 yonga seti maalesef ki 8K çözünürlükte 30 FPS’te video çekmeye imkan veriyor.

  • “action_item_video_8k”, “action_item_video_8k_120fps”, “action_item_video_8k_40fps”,
  • “action_item_video_8k_6040fps”, “action_item_video_8k_60fps”,
  • “action_item_videps_8k_60_80”

    8K 120 FPS VİDEO KAYDI MI GELİYOR?

    Bu dizelerdeki kodlar, gelecekteki OnePlus telefonlarının (OnePlus 8T / OnePlus 9) 120 fps’ye kadar 8K video kaydını destekleyebileceğini gösteriyor. Ancak, en yeni Qualcomm Snapdragon 865 Plus'ın yalnızca 30 fps’de 8K video yakalamayı desteklediği unutulmamalı.

Bu nedenle OnePlus’ın daha yüksek kare hızlarında kaydı nasıl uygulayacağı net değil. 8K video kaydında yüksek fps elde etmek için yazılım tabanlı bir yaklaşım olabilir.

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