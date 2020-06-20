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OnePlus 8 ailesi fiyatı ile hayal kırıklığı yarattı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.06.2020 10:47 | Son Güncelleme

OnePlus 8 Pro ve OnePlus 8 Türkiye fiyatı açıklandı ve satışa sunuldu. Fiyatlar pek iç açıcı değil baştan söyleyelim.

OnePlus 8 ailesi fiyatı ile hayal kırıklığı yarattı

OnePlus, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde OnePlus 7T modelleri ile Hepsiburada.com üzerinden Türkiye pazarına giriş yapmıştı. OnePlus Türkiye Garantili olarak satılan bu telefonların ardından bugün de firmanın yeni amiral gemisi modelleri satışa sunuldu. OnePlus 8 Pro ve OnePlus 8 Türkiye fiyatı açıklandı.

Hepsiburada.com üzerinde satışa sunulan OnePlus 8 fiyatı 8.999 TL olarak açıklandı. OnePlus 8 Pro fiyatı ise 9.999 TL olarak belirlenmiş durumda. Her iki modelinde 128 GB’lık dahili depolama birimine sahip olduğunu belirtelim.

Yine OnePlus Türkiye garantili olarak satışa sunulan bu telefonlar, piyasa koşullarına göre maalesef ki normal diyebileceğimiz seviyelerde. Rakip olarak karşısına Galaxy S20 Plus ve Huawei P40 Pro’yu konumlandıran OnePlus, bakalım beklediği satış rakamlarına ulaşabilecek mi?

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