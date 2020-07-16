OnePlus 8 için Android 11 Beta 2 güncellemesini yayınladı

Hem ana hem de Pro model için yayınlanan bu güncelleme, OnePlus’ın güncelleme konusunda ne kadar hassas ve hızlı davrandığını gözler önüne seriyor. Bu hızla gidilirse Android 11, Pixel modellerinden hemen sonra OnePlus 8 ailesine gelecek gibi görünüyor.

Güncellemeyi yüklediğinizde sorunları çözmek için verileriniz ve ayarlarınız maalesef ki sıfırlanacak. Bu sürüm ile birlikte kullanıcı arayüzünde iyileştirmeler yapılıyor. Ancak bu sürümün handikapları da var. Bunlar arasında, kamera uygulamasında baz özelliklerin kullanılmaması, uygulamaların çökmesi ve sistem kararlılığındaki sorunlar yer alıyor.

ONEPLUS 8 ANDROİD 11 BETA 2 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

Eğer OnePlus 8 ailesinden bir modele sahipseniz ve Beta sürümü denemek istiyorsanız, buradan gerekli dosyaları indirip cihazınıza flashlayabilirsiniz. Ancak bu sürümün pek stabil olmadığını bu yüzden günlük kullandığınız cihazlarınıza kesinlikle kurmamanız gerektiğini belirtelim.

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