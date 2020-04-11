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OnePlus 8 Pro ile çekilmiş fotoğraflar yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.04.2020 11:57 | Son Güncelleme

OnePlus, 14 Nisan 2020 tarihinde merakla beklenen amiral gemisi modeli OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro modellerini tanıtacak. Kamera özellikleri ile Xiaomi Mi 10 Pro, Huawei P40 Pro ve Galaxy S20’ye kafa tutacak olan telefonun, bugün gece modunda neler yapabileceği gösterildi.

OnePlus 8 Pro ile çekilmiş fotoğraflar yayınlandı

OnePlus’ın CEO’su olan Pete Lau, bugün resmi Twitter hesabından telefonla çekilmiş gece fotoğrafları yayınladı. Bu fotoğraflarda telefonun kamerasının gece çekimlerinde ne kadar detaylı ve net fotoğraflar çekebildiği açıkça görünüyor.

48 Megapiksel + 8 Megapiksel +  5 Megapiksel arka kamera kurulumu ile gelecek olan telefonda 16 Megapiksellik ön kamera da yer alacak. 6.78 inç büyüklüğünde Quad HD+ çözünürlüğünde 120Hz Fluid AMOLED ekranı ve Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti ile dikkat çekecek olan bu modelin 1.000 dolar bandını aşacağı söyleniyor.

12 GB RAM opsiyonunu da barındıracak olan bu telefonda 30W kablosuz hızlı şarj destekli 4.510 mAh kapasiteli batarya yer alacak. Diğer modellerde olduğu gibi bu modelin de ülkemizde satışa sunulmayacağını söyleyebiliriz.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve telefonun gece modunda çektiği fotoğraflar ile sizleri baş başa bırakalım.

Fotoğrafları görmek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
OnePlus 8 Pro fotoğraf

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