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OnePlus 8 Pro internete düştü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.03.2020 13:55 | Son Güncelleme

Dünya piyasalarında OnePlus şirketi yeni modeller ile kullanıcıların karşısına geçiyor her modelinde çok fazla beğenilen ve kalitesi ile de dikkat çeken bu şirket, ilerleyen yıllarda OnePlus 8 Pro render görselindeki gibi çok daha yeni modeller sunacak.

OnePlus 8 Pro internete düştü

OnePlus’ın yeni telefonu OnePlus 8’in ünlü oyuncu Robert Downey Jr.’ın elinde görüntülenmişti ve çıkış tarihi de 15 Nisan olarak kesinleşti.

internette dolanan bütün söylentiler toplanıp bir render görüntüsü haline getirildi Bu görüntüde gerçekten de bütün sıkıntıların detaylı bir şekilde işlendiği görülüyor.

Cihazda en çok dikkat çeken bölüm kamera oldu alt alta 3 farklı kameranın yer aldığı ve hemen yan tarafında bir kameranın daha bulunduğu görülüyor Böylece söylentiler deki gibi şirketin 4 kamera kullanacağı kesinleşti diyebiliriz. Ayrıca OnePlus markasının hemen yan tarafında 5G işareti de yer alıyor Böylece bu yeni cihazın 5G ile geleceğini de söyleyebiliriz.

OnePlus 8 Pro, 6,65 inç AMOLED bir ekrana sahip ve yenileme hızı ise 120 Hz olması planlanıyor. İşlemci ise Qualcomm Snapdragon 865 olarak belirlendi. Cihaz GPU tarafında ise Adreno 650 ile gelecek. Bu akıllı cihazın hemen arka tarafında dört kamera ToF sensörü yer alıyor. Ayrıca 4.500 mAh değerinde bataryaya da sahip olacağı söyleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
OnePlus 8 Pro akıllı telefon

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