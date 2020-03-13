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OnePlus 8 Pro Ironman'in elinde görüntülendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.03.2020 14:55 | Son Güncelleme

OnePlus 8 Pro, Ironman karakterini canlandıran Robert Downey Jr.'ın elinde kameralara yakalandı. OnePlus tarafından henüz tanıtılmayan telefon, şans eseri yönetmen Sam Jones tarafından Instagram'da paylaşıldı. İşte OnePlus 8 Pro'nun ilk görüntüsü...

OnePlus 8 Pro Ironman'in elinde görüntülendi!

OnePlus 8 Pro bu zamana kadar birçok sızıntının ana konusu oldu. Ancak bunların hepsi sızıntıdan öne geçemedi. Bugün ise çok önemli bir isimden OnePlus 8 Pro'ya dair çok önemli bir fotoğraf geldi; Ironman'den.

ROBERT DOWNEY JR.'IN ONEPLUS 8 PRO FOTOĞRAFI OLAY OLDU

Marvel evreninde Ironman karakterine hayat veren Robert Downey Jr. ünlü yönetmen Sam Jones ile birlikteydi. Jones, oyuncunun 'haberi yokmuş gibi' fotoğrafını çekti ve Instagram hesabı üzerinden yayınladı. Ancak Robert Downey Jr.'ın elinde marka yüzü olduğu OnePlus'ın henüz tanıtılmamış akıllı telefonu OnePlus 8 Pro vardı. Bu detayı fark edenler fotoğrafı Twitter üzerinden paylaşmaya başladı. Robert Downey Jr. ve Sam Jones çok geçmeden fotoğraftaki hatayı fark etti. Henüz tanıtılmamış, markanın deneyimlemesi için ünlü oyuncuya vermiş olması muhtemel OnePlus 8 Pro'nun olduğu fotoğraf kısa süre içerisinde kaldırıldı. Fakat meraklı kişiler çoktan fotoğrafın bir kopyası almıştı bile.

OnePlus 8 Pro

ONEPLUS 8 PRO ÖZELLİKLERİ

Fotoğrafın detaylarına baktığımızda bizi telefonun arka tarafında dik bir şekilde konumlanan kamera kurulumu karşılıyor. Zaten bunun dışında fotoğraf ulaşabileceğimiz başka bir detay yok. Ancak OnePlus 8 Pro'nun özellikleri için tahminler var. Bunlardan biri Snapdragon 865 + 12GB RAM konfigürasyonuna sahip olacağı, bir diğer ise 6,65 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekranla geleceği yönünde. Unutmadan hatırlatalım; OnePlus 8 Pro'nun 14 Nisan'da tanıtılması bekleniyor. Tabi koronavirüs izin verirse.

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