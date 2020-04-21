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OnePlus 8 Pro’yu parçalara ayırdı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.04.2020 10:16 | Son Güncelleme

OnePlus 8 Pro modeli dikkatlerin daha fazla bu OnePlus şirketine kaymasını sağladı. Şirkete olan ilgi artışının yanı sıra bu modelin iç mekanizması da büyük bir merak konusuydu. Bir youtuber onu paramparça bir hale getirerek mekanizmaları gösterdi.

OnePlus 8 Pro’yu parçalara ayırdı

Akıllı telefonlar içerisinde kamerasıyla büyük bir dikkat çekmeyi başaran OnePlus 8 Pro modeli bunun boşuna olmadığını gösterdi. Youtuber tarafından yapılan parçalama işlemi sonucunda öncelikli olarak kamera mekanizmasına göz atıldı.

OnePlus 8 Pro kamerasıyla dikkat çekti

OnePlus 8 Pro modeli suya ve toza karşı dayanıklı olduğu için çok sert yapışkanlar ile tutulmuştu. Bu nedenle cihazı açmak biraz zor oldu. 48 MP’lik ultra geniş açı sensörü, Samsung Galaxy S20’de kullanılan 108 MP’lik kamera ile kıyaslanabilecek kadar güçlüydü. Ayrıca 48 MP’lik ultra geniş açı sensörü, 8 MP’lik telefoto sensör ve 5 MP’lik özel renk filtresi ile desteklendiğinden dolayı kamera son derece üstün bir performans sunuyordu.

4.510 mAh’lik batarya cihazın en çok dikkat çeken bir diğer parçasıydı. Bildiğiniz üzere bu modelde batarya diğerlerine nispeten bir miktar daha büyük geldi. Böylece daha uzun süre kullanım amaçlanıyordu.

OnePlus 8 Pro’nun parçalanışını buradan izleyebilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
OnePlus OnePlus 8 Pro akıllı telefon

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