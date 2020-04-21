OnePlus 8 Pro’yu parçalara ayırdı

Akıllı telefonlar içerisinde kamerasıyla büyük bir dikkat çekmeyi başaran OnePlus 8 Pro modeli bunun boşuna olmadığını gösterdi. Youtuber tarafından yapılan parçalama işlemi sonucunda öncelikli olarak kamera mekanizmasına göz atıldı.

OnePlus 8 Pro kamerasıyla dikkat çekti

OnePlus 8 Pro modeli suya ve toza karşı dayanıklı olduğu için çok sert yapışkanlar ile tutulmuştu. Bu nedenle cihazı açmak biraz zor oldu. 48 MP’lik ultra geniş açı sensörü, Samsung Galaxy S20’de kullanılan 108 MP’lik kamera ile kıyaslanabilecek kadar güçlüydü. Ayrıca 48 MP’lik ultra geniş açı sensörü, 8 MP’lik telefoto sensör ve 5 MP’lik özel renk filtresi ile desteklendiğinden dolayı kamera son derece üstün bir performans sunuyordu.

4.510 mAh’lik batarya cihazın en çok dikkat çeken bir diğer parçasıydı. Bildiğiniz üzere bu modelde batarya diğerlerine nispeten bir miktar daha büyük geldi. Böylece daha uzun süre kullanım amaçlanıyordu.

OnePlus 8 Pro’nun parçalanışını buradan izleyebilirsiniz

