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OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro Türkiye'de satışa sunuldu! İşte OnePlus 8 serisinin fiyatları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.06.2020 10:52 | Son Güncelleme

OnePlus, OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'u Türkiye'ye getirdi. Tanıtıldıkları zaman büyük merak uyandıran OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro, fiyatlarıyla çok konuşulacak gibi. İşte OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'nun fiyatları...

OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro Türkiye'de satışa sunuldu! İşte OnePlus 8 serisinin fiyatları

OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro geçtiğimiz ay gerçekleştirilen bir etkinlik ile tanıtıldı. Akıllı telefonlar performanslarıyla, özellikle OnePlus 8 Pro ekranıyla fazlaca öne çıkıyordu. OnePlus'ın ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde akıllı telefonları satışa sunmasının ardından sıradaki durak Türkiye oldu. Türkiye'ye taze giriş yapan OnePlus Türkiye, OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro'dan sonra OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'yu da Türkiye'de satışa çıkardı.

İŞTE ONEPLUS 8 VE ONEPLUS 8 PRO'NUN FİYATI

OnePlus 8 serisi, Türkiye'deki bir online satış sitesinde listelendi. OnePlus Türkiye garantisi ile satılan akıllı telefonlar fiyatları oldukça dikkat çekici. Sitede yer alan bilgilere göre OnePlus 8 fiyatı 8,999 TL olarak belirlenmiş. OnePlus 8 Pro için ise 1.000 TL'lik bir fiyat farkı ödemek gerek. Zira, OnePlus 8 Pro fiyatı sitede 9,999 TL olarak listelenmiş durumda.

OnePlus 8 fiyatı

ONEPLUS'TAN RESMİ AÇIKLAMA YOK

OnePlus Türkiye'den konu hakkında henüz resmi bir bilgi yok. Dahası OnePlus Türkiye'de resmi olarak yer almıyor. Ancak cihazlar OnePlus Türkiye Garantili olarak satılmaya devam ediliyor. Anlaşılan o ki OnePlus kullanıcılarına, başka kanallar aracılığıyla teknik destek hizmeti veriyor. Bu konuda da resmi bir açıklama henüz mevcut değil.

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