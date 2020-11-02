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OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition görücüye çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.11.2020 15:55 | Son Güncelleme

OnePlus, OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition fiyatı ve özellikleriyle sonunda karşımıza çıktı. OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition, OnePlus 8T ile oldukça benzer özelliklere sahip olmasına rağmen CD Projekt RED oyunu Cyberpunk 2077 detaylarıyla OnePlus 8T'den fazlasıyla ayrışıyor.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition görücüye çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Cyberpunk 2077, CD Projekt RED tarafından üçüncü kez ertelendi. Bu erteleme kararıyla birlikte oyunculardan geliştirici firmaya tabiri caizse tepki yağdı. Hatta bazı geliştiriciler, tehdit dahi edildi. Tepkinin dozunu fazlasıyla aşan bu hareket bir kenara dursun, oyuncular oyunun çıkacağı tarih olan 4 Aralık'ı beklemeye başladı. Fakat oyunun ana temasıyla dolu OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition ile tanışmak için 4 Aralık'a kadar beklemeye gerek yok.

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ONEPLUS 8T CYBERPUNK 2077 EDİTİON ÖZELLİKLERİ

OnePlus, OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition'ı sonunda görücüye çıkardı. OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition'ın özellikleri arasında ise 6,55 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekran 120 Hz ekran yenileme hızına sahip. Ekranın sol üst köşesinde nokta çentik bulunan telefonda, ön kamera 16 MP fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. Özel bir Cyberpunk 2077 arayüz temasına sahip olan telefon, Snapdragon 865 işlemcisiyle birlikte geliyor ve teknik tarafta OnePlus 8T ile benzerlik gösteriyor. Fakat arka tarafta durumlar biraz değişiyor.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition telefonun arka tarafında tamamen Cyberpunk 2077 temasıyla kaplı bir tasarım bizleri selamlıyor. Bu tasarımda kamera kurulumunun bulunduğu bölümde sarı detaylarla süslenmiş bir 2077 yazısı, telefonun alt kısmına doğru ise bir Cyberpunk 2077 yazısı var. Telefonun geri kalan kısımları ise göze hoş gözüken bir kaplamaya sahip.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition-1

ONEPLUS 8T CYBERPUNK 2077 EDİTİON FİYATI

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition fiyatı yaklaşık olarak 597 dolar olarak listeleniyor. Telefonun kutusunda da sarı çizgilere sahip, oyun temalı bir kılıf ve oyun temalı bir Warp Charge şarj adaptörü bulunuyor. Son olarak telefonun Çin satışlarının 11 Kasım'da başlayacağını belirtelim.

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