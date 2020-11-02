OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition görücüye çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Cyberpunk 2077, CD Projekt RED tarafından üçüncü kez ertelendi. Bu erteleme kararıyla birlikte oyunculardan geliştirici firmaya tabiri caizse tepki yağdı. Hatta bazı geliştiriciler, tehdit dahi edildi. Tepkinin dozunu fazlasıyla aşan bu hareket bir kenara dursun, oyuncular oyunun çıkacağı tarih olan 4 Aralık'ı beklemeye başladı. Fakat oyunun ana temasıyla dolu OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition ile tanışmak için 4 Aralık'a kadar beklemeye gerek yok.

ONEPLUS 8T CYBERPUNK 2077 EDİTİON ÖZELLİKLERİ

OnePlus, OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition'ı sonunda görücüye çıkardı. OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition'ın özellikleri arasında ise 6,55 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekran 120 Hz ekran yenileme hızına sahip. Ekranın sol üst köşesinde nokta çentik bulunan telefonda, ön kamera 16 MP fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. Özel bir Cyberpunk 2077 arayüz temasına sahip olan telefon, Snapdragon 865 işlemcisiyle birlikte geliyor ve teknik tarafta OnePlus 8T ile benzerlik gösteriyor. Fakat arka tarafta durumlar biraz değişiyor.