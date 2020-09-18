Bugün firmanın yeni amiral gemisi OnePlus 8T özellikleri ile karşımıza çıktı.

İŞTE SIRA SIRA ONEPLUS 8T'NİN ÖZELLİKLERİ

OnePlus 8T’de 6.55 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli AMOLED ekran yer alacak. Fiyatı uygun tutmak adına Snapdragon 865 Plus yerine Snapdragon 865’ten gücünü alacak olan telefonda 8 GB RAM bulunacak. 12 GB RAM opsiyonu ile de gelecek olan telefon, kutusundan Android 11 ile çıkacak.

Telefonun arka tarafında 48 Megapiksel ana OIS + EIS Hybrid sabitleme ana kamera + 16 Megapiksel 116 derece ultra geniş açılı kamera f/2.2 diyafram + 5 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörü bulunacak. Ön tarafta ise 32 Megapiksellik kameraya yer verilecek.

Warp Charge 65W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli bataryası ile gün boyu dolu dolu deneyim sunacak olan telefonun eylül sonu tanıtılması ve Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.

Lexar NCard ile Huawei ve Honor telefonlarınız uçuşa geçsin

