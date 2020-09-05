HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. OnePlus 8T uygun fiyatı ile geliyor

OnePlus 8T uygun fiyatı ile geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.09.2020 11:00 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji devi OnePlus çok yakında uygun fiyatlı telefonu OnePlus 8T ile çıkacak. Peki, telefonun teknik özellikleri nasıl olacak?

OnePlus 8T uygun fiyatı ile geliyor

OnePlus’ın yeni uygun fiyattelefonu bugün resmen ortaya çıktı. OnePlus 8 için yayınlanan Android 11 Developer Preview 4‘te OnePlus 8T modelinin görseli resmen net bir şekilde görünüyor. Peki, bu telefonun özellikleri nasıl olacak?

OnePlus’ın yeni canavarı önceki modeldeki 90 Hz yenileme hızına kıyasla 120 Hz yenileme hızına sahip olacak. Telefonda 6.55 inç Full HD+ AMOLED ekranın yer alacağı ve gücünü Snapdragon 865 Plus yonga setinden alması bekleniyor.

Telefonun 8 GB RAM ve 128 GB depolama birimi ile gelmesi bekleniyor. Ancak telefonun 12 GB RAM + 256 GB depolama birimli versiyonu da olması gerekiyor. Şirketin LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolamasına geçip geçmeyeceği belli değil. Android 11 tabanlı gelecek olan telefonda OxygenOS 11 arayüzü yer alacak.
Kamera kurulumuna gelince, telefonda 48 Megapiksel arka kamera yer alacak. Ancak yeni modelin OnePlus 8 Pro’da bulunan IMX689‘dan daha yeni bir görüntüleme sensörüyle birlikte olması bekleniyor. Ana kameraya ek olarak 16 Megapiksel geniş açılı sensörü + 5 Megapiksel makro + 2 Megapiksel portre kamerası yer alacak.
Muhtemelen telefonun ön tarafında 16 Megapiksellik nokta çentikli kamera bulunacak. Önceki modelde 4.300 mAh batarya ile karşılaştırıldığında batarya kapasitesinde bir artış olup olmayacağına dair detay yok.

OnePlus 8T’nin Eylül sonunda veya Ekim başında tanıtılması bekleniyor. Son olarak önümüzdeki haftalarda daha fazla ayrıntı öğreneceğimizi belirtelim.

İlk otonom araç Mercedes tarafından yapılabilir!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
TCL Android tabletleri ile gündeme düşecekTCL Android tabletleri ile gündeme düşecek
Pasta cila nasıl yapılır?Pasta cila nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Muğla'da iğrenç olay! 83 yaşındaki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulundu
Muğla'da iğrenç olay! 83 yaşındaki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulundu
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Çatışma 06.00'da yaşandı! Mekana gerdi dönüp kurşun yağdırdılar
Çatışma 06.00'da yaşandı! Mekana gerdi dönüp kurşun yağdırdılar
Arka Sokaklar rekor kırdı! Yeni oyuncularla ekrana dönüyor!
Arka Sokaklar rekor kırdı! Yeni oyuncularla ekrana dönüyor!
Yardım etmek isterken feci şekilde can verdi
Yardım etmek isterken feci şekilde can verdi
İlginizi Çekebilir
İşte en güçlü telefonlar!
İşte en güçlü telefonlar!
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
WhatsApp'ın yeni özelliği gözünüze hitap edecek!
WhatsApp'ın yeni özelliği gözünüze hitap edecek!
iPhone 12 kutudaki kayba rağmen beklenen fiyatlarla gelmeyecek!
iPhone 12 kutudaki kayba rağmen beklenen fiyatlarla gelmeyecek!
Oynadığı oyunda yüzünü gördü, gözyaşlarını tutamadı!
Oynadığı oyunda yüzünü gördü, gözyaşlarını tutamadı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AnTuTu güncel en hızlı telefonlar listesi ile karşımıza çıktı
İşte en hızlı telefonlar
Galaxy S10 ve Note 10 için One UI 2.5 güncellemesi yayınlandı
Galaxy S10 ve Note 10 için One UI 2.5 güncellemesi yayınlandı
TCL Android tabletleri ile gündeme düşecek
TCL Android tabletleri ile gündeme düşecek
Sadece tenis topu kadar: RCM minik cerrahi robotu doktorların en büyük yardımcısı olabilir!
Bu robot doktorların en büyük yardımcısı olmaya aday!
MacBook Pro'ya ince çerçeveli rakip: Honor MagicBook Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı
MacBook Pro'nun ince çerçeveli rakibi tanıtıldı!
Pasta cila nasıl yapılır?
Pasta cila nasıl yapılır?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.