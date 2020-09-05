OnePlus 8T uygun fiyatı ile geliyor

OnePlus’ın yeni uygun fiyatlı telefonu bugün resmen ortaya çıktı. OnePlus 8 için yayınlanan Android 11 Developer Preview 4‘te OnePlus 8T modelinin görseli resmen net bir şekilde görünüyor. Peki, bu telefonun özellikleri nasıl olacak?

OnePlus’ın yeni canavarı önceki modeldeki 90 Hz yenileme hızına kıyasla 120 Hz yenileme hızına sahip olacak. Telefonda 6.55 inç Full HD+ AMOLED ekranın yer alacağı ve gücünü Snapdragon 865 Plus yonga setinden alması bekleniyor.

Telefonun 8 GB RAM ve 128 GB depolama birimi ile gelmesi bekleniyor. Ancak telefonun 12 GB RAM + 256 GB depolama birimli versiyonu da olması gerekiyor. Şirketin LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolamasına geçip geçmeyeceği belli değil. Android 11 tabanlı gelecek olan telefonda OxygenOS 11 arayüzü yer alacak.

Kamera kurulumuna gelince, telefonda 48 Megapiksel arka kamera yer alacak. Ancak yeni modelin OnePlus 8 Pro’da bulunan IMX689‘dan daha yeni bir görüntüleme sensörüyle birlikte olması bekleniyor. Ana kameraya ek olarak 16 Megapiksel geniş açılı sensörü + 5 Megapiksel makro + 2 Megapiksel portre kamerası yer alacak.

Muhtemelen telefonun ön tarafında 16 Megapiksellik nokta çentikli kamera bulunacak. Önceki modelde 4.300 mAh batarya ile karşılaştırıldığında batarya kapasitesinde bir artış olup olmayacağına dair detay yok.

OnePlus 8T’nin Eylül sonunda veya Ekim başında tanıtılması bekleniyor. Son olarak önümüzdeki haftalarda daha fazla ayrıntı öğreneceğimizi belirtelim.

İlk otonom araç Mercedes tarafından yapılabilir!

