OnePlus 9 5G en net görselleri ile karşımıza çıktı

Bu sızıntı, telefon için OnePlus 8T’ye benzer düz bir delikli ekran ortaya çıkarıyor. Ancak telefonun arkasında iki büyük kamera modülü ve LED flaşla birlikte daha küçük bir kamera modülü yer alması farklı olduğunu kanıtlıyor.

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Telefonun 8T ile aynı 120Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç 1080 x 2400 piksel Full HD + çözünürlüklü 20:9 AMOLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. OnePlus, bir sonraki amiral gemisinin Snapdragon 888 SoC tarafından destekleneceğini zaten doğrulamıştı.

Prototipin 8GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunuyor. Ancak şirket büyük olasılıkla 12GB RAM’i 256GB depolama sürümüyle de piyasaya sürecek. Telefon, ultra geniş kamera, 48MP ana arka kamera, ön tarafta ek bir makro sensör ve 16MP kamera barındırabilir.

Rapora göre, telefon kutusundan Android 11 tabanlı OxygenOS ve 65W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil ile çıkacak. Telefonun metal bir çerçeveye sahip olduğu ve toza ve suya dayanıklılık için IP68 veya IP67 derecelendirmelerine sahip olmadığı söyleniyor. Bu büyük bir eksiklik olabilir. OnePlus 9 serisinin önümüzdeki mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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