OnePlus 9 Pro tanıtıldı! İşte Hasselbrad iş birliği ile doğan telefonun özellikleri

OnePlus'ın OnePlus 9 serisi için 23 Mart'ı işaret etmesinin üzerinden günler geçti. Fakat firma, bu dönemde tabiri caizse yerinden duramadı ve OnePlus 9, OnePlus 9 Pro ve OnePlus Watch'ın özelliklerine dair pek çok bilgi paylaştı. Hatta bu paylaşımlar, ''lansmana gerek kalmadı'' yorumlarına yol açtı. Takvimlerin 23 Mart saat 17:00'ı göstermesiyle birlikte ise OnePlus, OnePlus 9 serisi için hazırladığı etkinliği başlattı. Böylece OnePlus 9 ve OnePlus Watch ile birlikte OnePlus 9 Pro görücüye çıktı.

ONEPLUS 9 PRO ÖZELLİKLERİ

OnePlus 9 Pro'da QHD+ çözünürlüğünde, uyarlanabilir 120 Hz ekran yenileme oranına sahip, 6.7 inç büyüklüğünde LTPO bir ekran var. OnePlus bu ekranı Fluid Display 2.0 olarak adlandırıyor. Telefon Snapdragon 888 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemciye 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 OnePlus 9 Pro tarafından destekleniyor. OnePlus 9 Pro 4500 mAh pil ile geliyor ve bu pil 65W hızlı şarj desteğine ek olarak, 50W kablosuz şarj desteğine sahip.