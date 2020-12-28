OnePlus 9 prototipi satışa çıktı, fiyatı dudak uçuklattı!

OnePlus, OnePlus 8T'nin ardından OnePlus 9 için çalışmalarını sürdürüyor. Bunun için OnePlus'tan herhangi bir resmi açıklama gelmese de gelen sızıntılar bunu gösteriyor. Şimdi ise OnePlus 9 hakkındaki gelişmeler farklı bir noktaya ulaşmış durumda. Zira daha tanıtılmayan telefon, bir satış sitesinde yer aldı.

ONEPLUS 9 PROTOTİPİ İÇİN İLAN AÇTI

Bir kişi, OnePlus 9 prototipine ait olduğunu söylediği akıllı telefonu, bir alışveriş sitesi üzerinden satmak istedi. Bunun için ise dudak uçuklatan bir rakam belirledi. Telefon, tam 3 bin dolardan ilana açıldı. Bu noktada hatırlatmakta fayda var; Böylesine bir akıllı telefonun fiyatı 1.500 doları geçmez. Ancak bu kişi, telefonun prototip olmasından aldığı güçle fiyatı 3 bin seviyesine çıkartmış gibi görünüyor. Normalde telefonun fiyatının bu kadar pahalı olması beklenmiyor.

GERÇEK Mİ YOKSA SAHTE Mİ?

Satış sitesindeki ilan, neyse ki çok geçmeden kaldırıldı. Telefonun gerçek mi olduğu yoksa sızıntılardan elde edilen fotoğrafla açılmış sahte bir ilan olup olmadığı bilinmiyor. OnePlus 9'un ise Snapdragon 888 işlemcisi, 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı ve Android 11 ile mart ayında tanıtılması bekleniyor.

