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OnePlus 9 tüm hatlarıyla ortaya çıktı

17.11.2020 12:09 | Son Güncelleme:
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OnePlus 9 tüm hatlarıyla ortaya çıktı

Çinli akıllı telefon üreticilerinden biri olan OnePlus’ın yeni amiral gemisi modeli OnePlus 9 ortaya çıktı.

Özellikle son birkaç yıldır Çinli akıllı telefon üreticilerin global pazarda iyi işler çıkardığı söylenebilir. Örneğin Xiaomi, Oppo, Vivo, ZTE, Realme ve OnePlus gibi markaların global pazarda yer almaya başladı ve ivme yakaladılar.

Son yıllarda önemli bir ivme yakalayan Çinli üreticilerden birisi de OnePlus’tı. 2020’ye kadar sadece üst segment cihazlar geliştiren Çinli şirket, bu yıl orta segment için de birkaç cihaz satışa sundu.

ONEPLUS 9 SIZDIRILDI

Fakat 2021 ile birlikte OnePlus eski kimliğine geri dönecek. Geçtiğimiz gün sızdırılan bir rapora göre OnePlus şu aralar yeni amiral gemisi modeli üzerine yoğunlaşmış durumda. Hatta telefonun CAD çizimleri de sızdırıldı.

Dürüst olmak gerekirse OnePlus 9, selefi modellerden çok da farklı bir görüntüye sahip değil. Sadece telefonun arka kısmındaki 3’lü ana kamera modülünün biraz daha farklı göründüğünü söyleyebiliriz.

Genel itibarıyla sade hatlara sahip olan modelin ne zaman tanıtılacağı ise şimdilik belli değil.

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Bu arada dipnot olarak hatırlatalım. Bazı OnePlus modelleri ülkemizde e-ticaret siteleri üzerinden satılmakta. Muhtemelen bu satışlar dahilinde OnePlus 9 da ülkemize gelecektir.

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