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OnePlus 9T 5G geliyor

06.07.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnePlus 9T 5G, muhtemelen ColorOS 11 işletim sistemiyle gelecek. Telefonun 108 MP Hasselblad dörtlü kamera sistemine sahip olacağı da söyleniyor.

OnePlus 9T 5G geliyor

Gelen haberlere göre, OnePlus 9T’nin Full HD + çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan bir LTPO Samsung E4 AMOLED ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Qualcomm'un yeni duyurduğu Snapdragon 888+ işlemcisinin gelecekte ROG (ASUS), Honor, Motorola, Vivo ve Xiaomi gibi markalar tarafından kullanılacağı ortaya çıktı. Henüz OnePlus’tan bahsedilmediğinden, 9T'nin Snapdragon 888 yonga seti ile gelmesi bekleniyor.

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OnePlus 8T geçtiğimiz Ekim ayında duyurulmuştu. OnePlus 9T’nin üçüncü çeyrekte piyasaya sürülmesi beklendiğine göre, şirket bunu Eylül ayında açıklayabilir. OnePlus Nord 2'nin de 3. çeyrekte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Aslında, erkenden piyasaya sürüleceği de tahmin ediliyor.

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ONEPLUS NORD 2'NİN ÖZELLİKLERİ

Raporlar, Nord 2'nin 32 megapiksel ön kamera ve 50 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera sistemi ile birlikte 90 Hz yenileme hızı sunan 6.43 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip olacağını ortaya koydu. Nord 2’nin ayrıca Dimensity 1200 yongası, 12 GB’a kadar RAM, 256 GB’a kadar depolama, OxygenOS 11 ve Warp Charge 30T şarjlı 4.500 mAh pil ile gelmesi bekleniyor.

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akıllı telefon
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