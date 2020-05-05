HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. OnePlus’a Always-on Display ne zaman gelecek?

OnePlus’a Always-on Display ne zaman gelecek?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.05.2020 12:24 | Son Güncelleme

OnePlus, kullanıcılarının en çok istediği özellik olan Always-on Display özelliğinin tarih çizelgesini açıkladı. Bu özelliğin yanı sıra kullanıcıların en çok talep ettikleri özelliklerin neler olduğunu da sıraladı.

OnePlus’a Always-on Display ne zaman gelecek?

OnePlus ilk olarak 8 serisi telefonlarla birlikte Always-on Display özelliğini duyurmayı amaçlıyordu. Ancak bu mümkün olmadı. Firma şimdi bu özelliği (henüz net değil ancak) OnePlus 6 üstü modeller için getirmeyi amaçlıyor. OnePlus, IDEAS beta programının OnePlus Topluluğu’ndaki ayrıntılı bir özetini paylaştı. Firma bu program üzerinden 2.000 yorum ile 5000’den fazla fikir aldıklarını açıkladı. Ayrıca konu 25.000’den fazla beğeni almış. Firma sadece 5 özelliği benimsediğini açıkladı ve aşağıda bu özellikleri sizin için listeledik.

İŞTE ONEPLUS'IN IDEAS BETA PROGRAMINDA BEĞENDİĞİ 5 FİKİR

  • Her Zaman Açık Ekran (AOD yani Always-on Display)
  • Galerideki Gizli Resimler için Parmak İzi Kilidi
  • Şarj sonrası Pil doldu uyarısı
  • Uygulama Çekmecesindeki Klasörler
  • Zen Modunda Daha Fazla Özellik

Ayrıca firma Always-on Display özelliğinin zaman çizelgesini de açıkladı.

  • Haziran ayına kadar geliştirme
  • Ağustos / Eylül ayına kadar kapalı beta ve açık beta

Şirket tarafından açıklanan bilgilere göre AOD özelliğinin yılın son çeyreğinde gelmesi bekleniyor. Bu da AOD özelliğinin Android 11  ve OxygenOS 11 ile aynı anda tanıtılabileceğini gösteriyor. Ayrıca bu özelliğin hangi model OnePlus’lar için verileceği hala sır gibi saklanıyor. Yukarıda da tahmin ettiğimiz gibi OnePlus 6 üstü modeller bu özellikten yararlanacak. Ideas Beta programından kazanılan diğer değerli fikirler ne zaman ve hangi telefonlar için gelir şimdilik bilmiyoruz.

Daha fazla detay paylaşıldığında biz de sizleri haberdar edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.

Koronavirüs bu robotla iki dakikada yok ediliyor!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkiliProf. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Google Pixel 4a kamera özellikleri ile karşımıza çıktıGoogle Pixel 4a kamera özellikleri ile karşımıza çıktı
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Kavanoz dolusu mermiyle tehdit etmişti! Karar verildi

Kavanoz dolusu mermiyle tehdit etmişti! Karar verildi

Canlı yayında konuk korona olduğu söyleyince... Bomba anlar

Canlı yayında konuk korona olduğu söyleyince... Bomba anlar

Survivor Ersin için Yılmaz Erdoğan devreye girdi!

Survivor Ersin için Yılmaz Erdoğan devreye girdi!

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Kızını sevgilisiyle birlikte olmaya zorlamıştı! Yeni gelişme

Kızını sevgilisiyle birlikte olmaya zorlamıştı! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Playstation 4

Playstation 4

Yeni iPhone parçalarına ayrıldı, ilginç gerçek açığa çıktı!

Yeni iPhone parçalarına ayrıldı, ilginç gerçek açığa çıktı!

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TP-Link Archer AX50 Türkiye’de satışa girdi

TP-Link Archer AX50 Türkiye’de satışa girdi

Huawei P40 Pro incelemesi!

Huawei'nin yeni amiral gemisini inceledik!

Bu telefonlar Android 11 güncellemesini alacaklar

Bu telefonlar Android 11 güncellemesini alacaklar

Google Pixel 4a kamera özellikleri ile karşımıza çıktı

Google Pixel 4a kamera özellikleri ile karşımıza çıktı

Xiaomi Mi Band 5 alışık olmadığımız tasarımıyla görüntülendi! İşte Xiaomi Mi Band 5'in yeni tasarımı

Xiaomi'nin 'ilginç' tasarımlı yeni bilekliği göründü!

Elon Musk ve Tom Cruise'u bir araya getiren 'çılgın' proje!

Elon Musk ve Tom Cruise 'çılgın' proje için bir araya geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.