OnePlus’a Always-on Display ne zaman gelecek?

OnePlus ilk olarak 8 serisi telefonlarla birlikte Always-on Display özelliğini duyurmayı amaçlıyordu. Ancak bu mümkün olmadı. Firma şimdi bu özelliği (henüz net değil ancak) OnePlus 6 üstü modeller için getirmeyi amaçlıyor. OnePlus, IDEAS beta programının OnePlus Topluluğu’ndaki ayrıntılı bir özetini paylaştı. Firma bu program üzerinden 2.000 yorum ile 5000’den fazla fikir aldıklarını açıkladı. Ayrıca konu 25.000’den fazla beğeni almış. Firma sadece 5 özelliği benimsediğini açıkladı ve aşağıda bu özellikleri sizin için listeledik.

İŞTE ONEPLUS'IN IDEAS BETA PROGRAMINDA BEĞENDİĞİ 5 FİKİR

Her Zaman Açık Ekran (AOD yani Always-on Display)

Galerideki Gizli Resimler için Parmak İzi Kilidi

Şarj sonrası Pil doldu uyarısı

Uygulama Çekmecesindeki Klasörler

Zen Modunda Daha Fazla Özellik

Ayrıca firma Always-on Display özelliğinin zaman çizelgesini de açıkladı.

Haziran ayına kadar geliştirme

Ağustos / Eylül ayına kadar kapalı beta ve açık beta

Şirket tarafından açıklanan bilgilere göre AOD özelliğinin yılın son çeyreğinde gelmesi bekleniyor. Bu da AOD özelliğinin Android 11 ve OxygenOS 11 ile aynı anda tanıtılabileceğini gösteriyor. Ayrıca bu özelliğin hangi model OnePlus’lar için verileceği hala sır gibi saklanıyor. Yukarıda da tahmin ettiğimiz gibi OnePlus 6 üstü modeller bu özellikten yararlanacak. Ideas Beta programından kazanılan diğer değerli fikirler ne zaman ve hangi telefonlar için gelir şimdilik bilmiyoruz.

Daha fazla detay paylaşıldığında biz de sizleri haberdar edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.

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