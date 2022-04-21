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OnePlus, Ace defterini resmen açtı! Dimensity 8100 Max'li OnePlus Ace tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

21.04.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnePlus, bir süredir adı haberlerde geçen OnePlus Ace akıllı telefonunu resmen tanıttı. Yeni serinin ilk örneği olan ve bu yüzden OnePlus'ın ürün gamında yeni bir defter açtığını gösteren OnePlus Ace, Realme GT Neo3 ile benzerlik taşıyor. Peki OnePlus Ace'ın özellikleri neler?

OnePlus, Ace defterini resmen açtı! Dimensity 8100 Max'li OnePlus Ace tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

OnePlus Ace'ın tanıtılması bir süredir bekleniyordu. Nitekim Oppo ile yakın temasta olan şirket, yeni OnePlus Ace'ın tanıtımını resmen gerçekleştirdi.

ONEPLUS ACE'IN ÖZELLİKLERİ

Yeni serinin ilk örneği olan OnePlus Ace'ın özellikleri arasında Dimensity 8100 Max yonga seti, 120 Hz FHD+ 6,7 inç AMOLED ekran ve 150W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya yer alıyor. 16 MP selfie kamerası bulunan telefonun arkasında OIS'li 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera var. Dimensity 8100 Max, 8/12 GB RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı ile destekleniyor.

OnePlus Ace1

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ONEPLUS ACE'IN FİYATI

Siyah ve mavi renklerde satışa sunulacak olan OnePlus Ace'ın fiyatı temel model için yaklaşık 388 dolar olarak açıklandı. Telefon yakında Çin'de satışa çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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