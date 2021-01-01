OnePlus akıllı bileklik için kolları sıvamış durumda

OnePlus akıllı bileklik ile diğer firmalara rakip olmayı hedefliyor.

Bu bandın su geçirmezlik, AMOLED ekran ve uzun pil ömrü gibi özelliklerle Mi Band 5’i alacağı söyleniyor. Muhtemelen diğer fitness gruplarına benzer özel bir yazılım çalıştıracaktır. Ayrıca çoğu fitness takipçisinde bulunan bir kalp atış hızı sensörü de bekleyebiliriz. Ancak sadece birkaç modelde bulunan SpO2 veya kan oksijen izleme özelliğine sahip olup olmayacağı henüz net değil.

Daha önceki söylentilere göre, OnePlus 9 serisi Mart 2021’de tanıtılacak. Ancak OnePlus bandının bundan birkaç hafta önce piyasaya sürülmesi bekleniyor, bu nedenle Ocak sonu veya Ocak ayı başında olabilir. OnePlus Band’ın başlangıçta TV’lerine benzer şekilde Hindistan’da piyasaya sürülmesi ve daha sonra diğer pazarlara yayılması bekleniyor.

OnePlus Band’ın 40 dolar civarında fiyatlandırıldığı söyleniyor. Şimdilik hakkında net bir detay bilmediğimiz bileklik muhtemelen önünüzdeki günlerde netlik kazanacaktır.

Avrupa pazarına direkt giriş yapacak olan bu fitness odaklı bilekliğin Türkiye’de de satışa sunulacağını düşünüyoruz. Türkiye fiyatı muhtemelen 500 TL bandında olacak olan bu bileklik bakalım özgün bir tasarıma sahip olacak mı?

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