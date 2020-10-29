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OnePlus akıllı saat ertelendi mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.10.2020 15:46 | Son Güncelleme

OnePlus akıllı saat için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bir sızıntı kaynağının belirttiğine göre OnePlus markalı ilk akıllı saat yakın bir zamanda gelmeyecek. Peki iddialara bakılırsa ertelemenin nedeni ne?

OnePlus akıllı saat ertelendi mi?

Akıllı saat pazarında OnePlus dışında birçok firma mevcut. Ancak son olarak OnePlus 8T, OnePlus Nord N10 5G ve OnePlus Nord N100'ü tanıtan firmanın henüz piyasada bulunan bir akıllı saati yok. OnePlus Twitter hesabı ise bir süre önce bu konu hakkında ilginç bir paylaşım yaparak ''OnePlus akıllı saat yakında geliyor'' yorumlarının artmasına neden olmuştu. Fakat son gelen iddialar, OnePlus markalı akıllı saat için yakın zamanda bir duyuru beklemememiz gerektiğini işaret ediyor.

ONEPLUS AKILLI SAAT ERTELENDİ İDDİASI İLE GÜNDEMDE

OnePlus Watch adıyla gelmesi beklenen bu akıllı saat, sızıntı kaynağı Max Jambor'a göre ertelendi. Birkaç hafta önce, OnePlus Watch'un ekim ayında tanıtılacağını dile getiren Jambor, şimdi ise birden fazla kaynaktan aldığı bilgiler ışığında lansmanla ilgili bazı değişiklikler olduğunu söylüyor.

ONEPLUS WATCH İÇİN NEDENLER ÜRETİM VE YAZILIM MI?

OnePlus akıllı saat hakkında iddialarda bulunan Max Jambor, OnePlus akıllı saatin çıkış tarihi için herhangi bir yeni tarih belirlemediğini yazıyor. Sızıntı kaynağının ertelemenin nedenine dair tahmini ise üretim veya yazılım geliştirme ile ilgili bazı zorluklar olduğu yönünde.

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