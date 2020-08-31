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OnePlus akıllı saat tasarımı ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.08.2020 12:26 | Son Güncelleme

Genel itibariyle ürettiği uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle dikkat çeken OnePlus akıllı saat üretmeye hazırlanıyor. bir dönem akıllı saat üretmeyi de düşünen OnePlus, iddialara göre bu hayalini gerçeğe dönüştürecek.

OnePlus akıllı saat tasarımı ortaya çıktı

ONEPLUS MARKALI AKILLI SAAT GELİYOR

Şimdiye kadar üst segmente yönelik uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çeken OnePlus kısa bir süre önce orta segmentteki ilk telefonunu da tanıtmıştı. Görünen o ki OnePlus önümüzdeki dönemde hem akıllı telefon, hem de ürün yelpazesini genişletip pazardaki diğer isimlere rakip olmak istiyor.

Aslına bakılırsa bu Çinli üreticinin ilk girişimi değil. Keza yaklaşık olarak 5 yıl önce de OnePlus’ın yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştığı iddiaları ortaya atılmıştı. Lakin hiçbir zaman bu akıllı saat ile ilgili somut bir belge ortaya çıkmadı. Ta ki şimdiye kadar.

ONEPLUS AKILLI SAAT 5 YIL ÖNCE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bundan 5 yıl önce OnePlus’ın CEO’su Carl Pei sürpriz bir paylaşıma imza atmıştı. Pe, şahsi Twitter hesabı üzerinden OnePlus’ın tasarladığı ilk akıllı saatin görselini paylaşmıştı. Dilerseniz bu görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

oneplus-akilli-saat

Görüldüğü üzere OnePlus yuvarlak hatlara sahip bir saat tasarlayacakmış. Fakat bu saat hiçbir zaman gerçeğe dönüşemedi. Belki de Pei’nin bu paylaşımı şimdi yapmasının farklı bir anlamı vardır. Belki de OnePlus gerçekten akıllı saat pazarına girmek istiyordur. Elbette bunu zaman gösterecek.

Tabi ki şunu da görmezden gelemeyiz. Gittikçe büyüyen bir akıllı saat pazarından bahsediyoruz. Muhtemelen her firma bu pazardan payını almak isteyecektir. Nitekim bu firmalar arasına OnePlus’ı da dahil edebiliriz.

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