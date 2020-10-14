OnePlus Buds Z'yi tanıttı! İşte özellikleri, fiyatı

OnePlus 8T tanıtımında sadece konu OnePlus 8T değildi. Tanıtımda konu, kablosuz kulaklıklara da geldi. Daha önce OnePlus Buds adında kablosuz bir kulaklık çıkartan OnePlus, şimdi ise OnePlus 8T ve OnePlus Nord'un yeni renk seçeneği Gray Ash ile birlikte OnePlus Buds Z'yi de görücüye çıkardı.

ONEPLUS BUDS Z ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

OnePlus Buds Z, 10 mm dinamik sürücülere ve 20 saate kadar pil ömrüne sahip. OnePlus'ın aktardığına göre 10 dakikalık şarj Buds Z'nin 3 saat boyunca müzik çalmasını sağlıyor. Orijinal Buds'ın özelliklerinin bir kısmını koruyan OnePlus Buds Z, Bluetooth 5.0 bağlantısı ile geliyor ve IP55 seviyesinde suya dayanıklılık sunuyor. Dolby Atmos, 3D stereo ses desteği ve Bas Güçlendirme yeteneği Buds Z'de bulunuyor. Çağrılar için gürültü azaltma özelliğine sahip olan kablosuz kulaklık, aktif gürültü engelleyici ise sunmuyor. Yine dokunmatik kontroller OnePlus Buds Z'de yer alıyor.

ONEPLUS BUDS Z FİYATI

OnePlus Buds Z fiyatı beyaz renkli versiyon için 49.99 dolar olarak açıklanmış durumda. Farklı bir tasarıma sahip olan Steven Harrington Edition seçeneğinin ise fiyatı etkinlikte açıklanmadı.

