OnePlus CEO’su açıkladı! OnePlus’ın telefonları ‘katlanmayacak’

OnePlus CEO’su Pete Lau, The Verge’ye bir röportaj verdi. The Verge’nin deneyimli muhabirleri, Lau’ya OnePlus’ın yakın bir gelecekte katlanabilir bir akıllı telefon üretip üretmeyeceğini sordular. Lau’nun ise cevabı hazırdı. Lau, OnePlus şirketinin herhangi bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalışma yürütmediğini ve yakın bir zamanda da yürütmeyeceğini söyleyerek, katlanabilir telefonların dezavantajlarını sıraladı.

OnePlus uygun fiyata sunduğu üst segment akıllı telefonları ile sektör içinde çok bilinen ve gün geçtikçe de bilinirliğini arttıran bir marka. Firma bunun için zamanın getirdiği teknolojileri akıllı telefonlarına uyarlamasını iyi biliyor ve bunları uyarlamak için bazı firmalar gibi sektör standardı haline gelmesini beklemiyor. Bildiğiniz üzere günümüzde de katlanabilir akıllı telefon teknolojisi oldukça revaçta. Yakın bir gelecekte, yeni teknolojileri kendini hemen adapte eden OnePlus’ın katlanabilir bir akıllı telefon üreteceğine canı gönülden inanıyorduk. İnanıyorduk çünkü şirketin CEO’su Pete Lau’nun açıklamaları tüm inancımızı kaybettirdi.

‘’KATLANABİLİR TELEFONLAR KRİTİK SORUNLARA SAHİP’’

CEO Pete Lau’ya göre şu anki katlanabilir telefonların teknolojik eksiklikleri var ve bu eksiklikler nedeniyle katlanabilir akıllı telefonların var olan yararları, dezavantajlarının yanında bir hiç gibi kalıyor. Lau tüm bunların yanına şunu da ekliyor; ‘’katlanabilir telefonlar çok büyük ve henüz tam olarak geliştirilmiş değil. Bu kritik sorunlara yol açıyor.’’

KIRMIZI IŞIK YEŞİL IŞIĞA DÖNDÜ

Pete Lau, tüm bu dediklerine rağmen katlanabilir akıllı telefonlara çok karamsar bakmıyor hatta aksine röportaj sırasında onlara kapı dahi açtı. Lau röportajda, teknoloji daha çok geliştiğinde ve katlanabilir telefonların artık boğuşacağı sorunlar kalmadığında OnePlus’ın da bu teknolojiye sahip yeni cihazlar üretmek için istekli olduğunu belirtti.

Her ne kadar CEO Pete Lau, OnePlus’ın yakın bir gelecekte katlanabilir akıllı telefon pazarında yer almayacağını söyleyip üzse de, katlanabilir akıllı telefon teknolojilerinin boğuştuğu katlanabilir cam, dayanıklılık, ağırlık ve kalınlık gibi sorunlardan kurtulduğunda OnePlus markalı bir katlanabilir telefon göreceğimize dair ümitlerimi tekrar yeşertti. Kim bilir, belki uslu birer teknoloji okuyucusu olursak bir gün OnePlus markalı katlanabilir bir akıllı telefon görebiliriz…



