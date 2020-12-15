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OnePlus’ın yeni amiral gemisi canlı görüntülendi

15.12.2020 09:42 | Son Güncelleme:
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OnePlus’ın yeni amiral gemisi canlı görüntülendi

Bilindiği üzere OnePlus şu aralar yeni amiral gemisi modeli üzerine yoğunlaşmış durumda. Eğer büyük bir aksilik çıkmazsa Çinli üretici yeni üst segment cihazını önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunmuş olacak.

İsim tarafında ise tartışmalar hala bitmiş değil. Yani telefon OnePlus 9 ismiyle mi gelecek yoksa OnePlus 888 gibi fantastik bir isim mi kullanılacak hala bilinmiyor.

İsim tartışmaları sürerken OnePlus’ın yeni amiral gemisi modeli geçtiğimiz gün canlı canlı görüntülendi.

Qualcomm, Snapdragon 888 adının neden Snapdragon 875 yerine seçildiğini resmen açıklamıştı. Bunun ana nedeni 888’in Çin’deki şanslı rakamlardan biri olması. 8 sonsuzluk, başarı ve içsel bilgelik demektir. Bu rakamı tercih eden Qualcomm, OnePlus’a da ilham kaynağı olabilir. Çünkü OnePlus 9 yerine OnePlus 888 modelinin geleceği iddia edildi.

ONEPLUS 9 YERİNE ONEPLUS 888 Mİ GELİYOR?

OnePlus’ın kurucusu ve CEO’su Liu Zuohu, Snapdragon 888 duyurusunun ardından Weibo kullanıcılarıyla konuştu. Önümüzdeki yıl OnePlus’ın kuruluşundan bu yana 8. yılını kutlayacağını belirtti. OnePlus lideri, OnePlus 888 adı altında yeni bir amiral gemisi akıllı telefonun çıkacağı gerçeğine nasıl tepki vereceklerini sordu. Elbette bu, şirketin OnePlus 9’u OnePlus 888 olarak yeniden adlandırmak istediğinin kesin kanıtı değil.

OnePlus 9 Pro’da, dört kameradan oluşan arka kamera kurulumu olacak. Bunlar iki büyük lens ve iki küçük lens olarak konumlandırılacak. Raporlara göre geniş, ultra geniş ve telefoto lens bulunacak.

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Amiral gemisi 6,7 inçlik bir ekrana, muhtemelen AMOLED ekrana sadık kalacak. Dahası, OnePlus’ın 144Hz yenileme oranını desteklemek için ekranını güçlendirdiği söyleniyor.

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