OnePlus kamera özelliğini tekrardan geri getirdi

OnePlus bugün yine sadece Pro modeli için Photochrome özelliğini güncelleme ile sisteme eklediğini açıkladı.

OTA üzerinden sunulan OxygenOS 10.5.10 güncelleme ile sistemdeki bilinen sorunlar da çözülüyor. Ayrıca bir takım performans iyileştirmeleri de yapılıyor. Türkiye’de de resmi olarak satışa sunulan OnePlus 8 Pro‘nun son güncellemesi ile gelen yeniliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

SİTEM

Dokunma ve etkileşim deneyimini optimize edildi.

Sistemin güç tüketimi performansını optimize edildi.

Pil ömrü her zamankinden daha uzun olacak şekilde uzatıldı.

Kullanıcı deneyimini geliştirmek için yüksek sıcaklık uyarısını optimize edildi.

Birkaç durumda pil yüzde 90 veya daha fazla şarj edildiğinde tam şarj olmama sorunu düzeltildi.

Netflix ve Amazon Prime Video’nun bazı makinelerde HD video oynatamama sorunu düzeltildi.

Bilinen sorunlar ve gelişmiş sistem kararlılığı düzeltildi.

Android Güvenlik Düzeltme Eki 2020.06 olarak güncellendi.

KAMERA

Düzeltilmiş Photochrome filtresi eklendi.

Kamera ile çekim deneyimi iyileştirildi ve stabilite artırıldı.

Bulut hizmeti

Dosya yöneticisine dosya diski bölümü eklendi.

Artık tüm dosyalarınızı OnePlus Cloud’da depolanacak.

AĞ

İletişimin istikrarını arttırdı.

Wi-Fi aktarımlarının performansı ve kararlılığı geliştirildi.

Çevrimiçi oyunlar için optimize edilmiş ağ gecikmesi ve gelişmiş pürüzsüzlük özelliği eklendi.

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