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OnePlus Nord 2 5G’nin tasarımı onaylandı

19.07.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tasarımı ortaya koyan görseller bize Nord 2 5G’nin OnePlus 9′a benzeyen bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Cihazın arka tarafı bir OnePlus logosuna ve sol üst köşede üç kamera barındıran bir kamera sistemi yer alıyor.

OnePlus Nord 2 5G’nin tasarımı onaylandı

OnePlus Nord 2 5G’nin ana kamerası OIS teknolojisine sahip 50MP Sony IMX7666 sensörünü kullanıyor.

OnePlus, bu ekranın HDR10+ sertifikalı 6.43″ 90Hz AMOLED panel olduğunu onayladı. Yine de şirket çözünürlüğü açıklamadı, ancak bir FullHD+ ekrana sahip olacağımızı söylemek güvenli. OnePlus tarafından onaylanan diğer Nord 2 5G özellikleri arasında Dimensity 1200-AI ve Android 11 tabanlı OxygenOS 11.3 adlı özel olarak geliştirilmiş Dimensity 1200 SoC yer alıyor.

OnePlus ayrıca Nord 2 5G için iki büyük Android güncellemesi ve üç yıllık güvenlik güncellemesi sözü verdi. OnePlus’ın 22 Temmuz’da resmi tanıtımını yapmasına sayılı günler kaldı. Bekleyiş sürerken Nord 2 5G’nin birkaç özelliğininin daha ortaya çıktığına şahit olabiliriz.

OnePlus ülkemize de girdiği için bu cihazın Türkiye’ye gelmesi ihtimali var diyebiliriz. Cihazın resmi lansmanından sonra özellikleri ve ülkemize gelip gelmeyeceği gibi detayların hepsi belli olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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