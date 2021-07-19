OnePlus Nord 2 5G’nin tasarımı onaylandı

OnePlus Nord 2 5G’nin ana kamerası OIS teknolojisine sahip 50MP Sony IMX7666 sensörünü kullanıyor.

OnePlus, bu ekranın HDR10+ sertifikalı 6.43″ 90Hz AMOLED panel olduğunu onayladı. Yine de şirket çözünürlüğü açıklamadı, ancak bir FullHD+ ekrana sahip olacağımızı söylemek güvenli. OnePlus tarafından onaylanan diğer Nord 2 5G özellikleri arasında Dimensity 1200-AI ve Android 11 tabanlı OxygenOS 11.3 adlı özel olarak geliştirilmiş Dimensity 1200 SoC yer alıyor.

OnePlus ayrıca Nord 2 5G için iki büyük Android güncellemesi ve üç yıllık güvenlik güncellemesi sözü verdi. OnePlus’ın 22 Temmuz’da resmi tanıtımını yapmasına sayılı günler kaldı. Bekleyiş sürerken Nord 2 5G’nin birkaç özelliğininin daha ortaya çıktığına şahit olabiliriz.

OnePlus ülkemize de girdiği için bu cihazın Türkiye’ye gelmesi ihtimali var diyebiliriz. Cihazın resmi lansmanından sonra özellikleri ve ülkemize gelip gelmeyeceği gibi detayların hepsi belli olacaktır.

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