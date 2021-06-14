OnePlus Nord 2 kılık değiştirerek geliyor!

OnePlus Nord serisinde artık her türden telefon var mevcut. Şimdi gözler ise ilk Nord'un halefi olacak OnePlus Nord 2'de. Bu model için bekleyiş devam ediyor. Ancak son söylentilere bakılırsa OnePlus Nord 2 olarak piyasaya sürüleceği söylenen telefon, Nord 2 adını taşıyan bir Realme X9 Pro kılığında gelebilir.

ONEPLUS NORD 2 REALME X9 PRO BENZERLİĞİ

Weibo'da yayın yapan bir sızıntı kaynağına göre Realme X9 Pro'nun iki modeli olacak. Bu modellerden biri Çin pazarına, Snapdragon 870 yonga seti ve kavisli bir ekran ile birlikte gelecek. Diğeri küresel olarak satışa sunulacak ve MediaTek Dimensity 1200 yonga setine ve düz bir ekrana sahip olacak.

Dimensity 1200 yonga setine sahip ikinci model, görünüşe göre piyasaya sürüldüğünde OnePlus Nord 2 olarak adlandırılacak. Böylece OnePlus Nord 2, Realme X9 Pro'nun kılık değiştirmiş bir modeli olarak karşımıza çıkacak.

ONEPLUS İÇİN BİR İLK OLACAK

OnePlus ve Realme'nin BBK Electronics çatısı altında bulunduğu göz önüne alındığında, iki şirketin donanım veya cihaz konusunda iş birliği yapması çok şaşırtıcı değil. Ancak, OnePlus Nord 2 bir Dimensity yonga seti ile gelirse, bu OnePlus'ın Snapdragon ailesine mensup olmayan bir işlemci kullanan ilk cihazı olacağı anlamına geliyor.

