HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. OnePlus Nord 2 kılık değiştirerek geliyor!

OnePlus Nord 2 kılık değiştirerek geliyor!

14.06.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnePlus Nord 2 ile alakalı söylentiler gündemi meşgul ederken, şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Buna göre OnePlus Nord 2, kılık değiştirmiş bir Realme telefonu olabilir.

OnePlus Nord 2 kılık değiştirerek geliyor!

OnePlus Nord serisinde artık her türden telefon var mevcut. Şimdi gözler ise ilk Nord'un halefi olacak OnePlus Nord 2'de. Bu model için bekleyiş devam ediyor. Ancak son söylentilere bakılırsa OnePlus Nord 2 olarak piyasaya sürüleceği söylenen telefon, Nord 2 adını taşıyan bir Realme X9 Pro kılığında gelebilir.

ONEPLUS NORD 2 REALME X9 PRO BENZERLİĞİ

Weibo'da yayın yapan bir sızıntı kaynağına göre Realme X9 Pro'nun iki modeli olacak. Bu modellerden biri Çin pazarına, Snapdragon 870 yonga seti ve kavisli bir ekran ile birlikte gelecek. Diğeri küresel olarak satışa sunulacak ve MediaTek Dimensity 1200 yonga setine ve düz bir ekrana sahip olacak.

OnePlus Nord 2

Dimensity 1200 yonga setine sahip ikinci model, görünüşe göre piyasaya sürüldüğünde OnePlus Nord 2 olarak adlandırılacak. Böylece OnePlus Nord 2, Realme X9 Pro'nun kılık değiştirmiş bir modeli olarak karşımıza çıkacak.

OnePlus Nord CE 5G tanıtıldı! Neler sunuyor?OnePlus Nord CE 5G tanıtıldı! Neler sunuyor?

ONEPLUS İÇİN BİR İLK OLACAK

OnePlus ve Realme'nin BBK Electronics çatısı altında bulunduğu göz önüne alındığında, iki şirketin donanım veya cihaz konusunda iş birliği yapması çok şaşırtıcı değil. Ancak, OnePlus Nord 2 bir Dimensity yonga seti ile gelirse, bu OnePlus'ın Snapdragon ailesine mensup olmayan bir işlemci kullanan ilk cihazı olacağı anlamına geliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Umut veren detay: Vazgeçiyor!Umut veren detay: Vazgeçiyor!
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Tecavüz ediliyorum" yazısı, polisi alarma geçirdi

"Tecavüz ediliyorum" yazısı, polisi alarma geçirdi

Kritik görüşme öncesi dikkat çeken kareler!

Kritik görüşme öncesi dikkat çeken kareler!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Pek çok kişi yanıldı

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Pek çok kişi yanıldı

Sarıgül sert çıktı! "Kafayı bana takmış... "

Sarıgül sert çıktı! "Kafayı bana takmış... "

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Ersan Şen'in aşı açıklaması sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Ersan Şen'in aşı açıklaması sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.