OnePlus Nord'a zorlu rakip: Poco M2 Pro resmen açıklandı!

Poco F2 Pro ile ülkemiz de dahil dünya çapındaki tüm ülkelere geri dönen Poco, Poco M2 Pro ile yeni bir maceraya daha hazırlanıyor. Bunu bir süredir sızan fotoğraflardan da anlamak mümkündü ancak hiçbiri bizzat Poco'nun resmi Twitter hesabı üzerinden döktüğü sözler kadar etkili olamadı.

Poco Hindistan resmi Twitter hesabı, Poco M2 Pro ilk kez bir tweet attı. Tweet'te yer alan videoda ise Poco M2 Pro'nun Xiaomi Redmi 9 Pro ile aynı tasarıma sahip olduğu görünüyor. Ayrıca paylaşımda telefonun tanıtım tarihi de yer almakta. Buna göre Poco M2 Pro, 7 Temmuz günü Poco'nun düzenleyeceği etkinlik ile birlikte tanıtılacak.

For all those who were on the edge of their seat. It's time to #FeelTheSurge with the #POCOM2Pro.



Arriving on July 7th @ 12 PM. RT if you want to know more: https://t.co/9qDfHgozXT pic.twitter.com/8omQqEHS0r