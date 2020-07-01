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OnePlus Nord'a zorlu rakip: Poco M2 Pro resmen açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.07.2020 16:14 | Son Güncelleme

Xiaomi çatısı altındaki Poco, Poco M2 Pro hakkında yeni bir paylaşım yaptı. Poco yaptığı paylaşımda Poco M2 Pro adını resmen doğrulayarak, Poco M2 Pro'nun resmi tanıtım tarihini de paylaştı.

OnePlus Nord'a zorlu rakip: Poco M2 Pro resmen açıklandı!

Poco F2 Pro ile ülkemiz de dahil dünya çapındaki tüm ülkelere geri dönen Poco, Poco M2 Pro ile yeni bir maceraya daha hazırlanıyor. Bunu bir süredir sızan fotoğraflardan da anlamak mümkündü ancak hiçbiri bizzat Poco'nun resmi Twitter hesabı üzerinden döktüğü sözler kadar etkili olamadı.

POCO HİNDİSTAN POCO M2 PRO'YU DUYURDU

Poco Hindistan resmi Twitter hesabı, Poco M2 Pro ilk kez bir tweet attı. Tweet'te yer alan videoda ise Poco M2 Pro'nun Xiaomi Redmi 9 Pro ile aynı tasarıma sahip olduğu görünüyor. Ayrıca paylaşımda telefonun tanıtım tarihi de yer almakta. Buna göre Poco M2 Pro, 7 Temmuz günü Poco'nun düzenleyeceği etkinlik ile birlikte tanıtılacak.

POCO M2 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

Poco M2 Pro özellikleri için kesin bir bilgi yok. Fakat bu tahminlerin olmadığı anlamına gelmiyor. Tahminler, Poco M2 Pro'da Snapdragon 720G işlemcisinin yer alacağı ve telefonun fiyatının cepleri yakmayacağı yönünde.

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