OnePlus Nord DxOMark testine girdi! İşte sonuç

OnePlus Nord, OnePlus için ayrı bir yere sahip. Zira OnePlus'ın orta seviye akıllı telefonu şirketin ilk orta seviye akıllı telefonu. Yaklaşık 4 ay önce tanıtılan ve gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden gücünü alan OnePlus Nord şimdi ise DxOMark test masasına konuk oldu. DxOMark OnePlus Nord'u kamera testinde titizlikle inceledi.

ONEPLUS NORD DXOMARK PUANI AÇIKLANDI

DxOMark ekibi, 48 MP ana, 8 MP ultra geniş açılı, 5 MP portre ve 2 MP makro kameraya ev sahipliği yapan OnePlus Nord ile çekimler gerçekleştirdi. Bunu sonucunda DxOMark OnePlus Nord'a fotoğraf yetenekleri ile 117 puan, video yetenekleri ile 92 puan verdi. OnePlus Nord DxOMark puanı ise 108 puan olarak açıklandı. Test ekibi telefonun başarılı odaklamalar yaptığını, güç ışığında iyi sonuçlar verdiğini söylerken gece performansında sorunlar yaşandığını söylüyor.

ONEPLUS NORD İPHONE XS MAX'İ GEÇTİ

OnePlus Nord DxOMark puanı ile birlikte birçok akıllı telefonu geçmeyi başarıyor. Fakat bu telefonlar, takdir edersiniz ki günümüzün amiral gemilerinden oluşmuyor. DxOMark en iyi kamera performansına sahip akıllı telefonlar listesinde OnePlus Nord, iPhone Xs Max ve Samsung Galaxy Z Flip'in üstünde yer alıyor.

