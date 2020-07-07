HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. OnePlus Nord için eşi benzeri görülmemiş tanıtım!

OnePlus Nord için eşi benzeri görülmemiş tanıtım!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.07.2020 17:56 | Son Güncelleme

OnePlus Nord tanıtım tarihi belli oldu. OnePlus Nord resmi Instagram hesabının paylaştığı bilgilere göre OnePlus Nord 21 Temmuz günü tanıtılacak ancak tanıtımı dünyada bir ilk yapan bazı detaylar var.

OnePlus Nord için eşi benzeri görülmemiş tanıtım!

OnePlus Nord için artık nefesler tutulmuş durumda. OnePlus'ın orta segment ilk akıllı telefonu olacak OnePlus Nord, sadece segmentiyle değil tanıtımıyla da bir ilke ev sahipliği yapacak. O ilkin adı artırılmış gerçeklik (AR).

ONEPLUS NORD DÜNYANIN İLK AR DESTEKLİ ETKİNLİĞİYLE GELECEK

OnePlus Nord Instagram hesabı, OnePlus Nord'un tanıtım tarihini paylaştı. Paylaşımda 21 Temmuz'da düzenlenecek OnePlus Nord etkinliğinin dünyanın ilk AR destekli telefon tanıtımı olacağının altı çizildi. Yani, OnePlus Nord sanal gerçekliğin tüm nimetlerinden yararlanılarak tanıtılacak. Peki OnePlus'ın aklında etkinlik için nasıl bir plan var?

OnePlus Nord tanıtım tarihi

AR DESTEKLİ ONEPLUS NORD TANITIMI İÇİN UYGULAMA ÇIKTI

OnePlus'ın açıklamalarına göre AR destekli etkinlik için önce oluşturulan Nord Launch isimli uygulamayı iOS veya Android cihazınıza indirmeniz gerekiyor. Bu uygulama ile birlikte OnePlus Nord, artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde 21 Temmuz'da elinizin altında olacak. Böylece OnePlus Nord'u uzaktan da olsa yakınmışçasına deneyimleyebileceksiniz.

OnePlus Nord artırılmış gerçeklik

Bu gerçekten kulağa çok çılgınca gelse de, OnePlus'ın etkinliğinin başarılı olması durumunda firmanın, özellikle koronavirüs döneminde artan dijital etkinliklere yeni bir soluk getireceği kesin.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Google mezarlığı büyüyor!Google mezarlığı büyüyor!
Askere giden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?Askere giden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya tetikte, yeni bir salgın başlayabilir: Hıyarcıklı veba

Dünya tetikte, yeni bir salgın başlayabilir: Hıyarcıklı veba

"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım istemişti!

"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım istemişti!

Silikonları çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

Silikonları çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

'Yine yakaladınız!'

'Yine yakaladınız!'

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

Bakan Koca: Bir hafta sonra öğreneceğiz

Bakan Koca: Bir hafta sonra öğreneceğiz

İlginizi Çekebilir

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Samsung kendi telefonunu kendi eliyle sızdırdı! İşte ilk görseli

Samsung kendi telefonunu kendi eliyle sızdırdı! İşte ilk görseli

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Samsung'un yeni akıllı telefonu Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatı

Samsung'un yeni akıllı telefonu Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlk ipucu verildi: Apple iPhone adaptörleri için anket yayınladı!

Apple'ın iPhone'lar için hazırladığı anket gündem oldu!

Mavi Balina'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu tehlikesi!

Anne babalar dikkat! Tehlikenin yeni adı: Mavi Bebek

Beklenen son: Google Plus Google mezarlığındaki yerini aldı!

Google mezarlığı büyüyor!

NEOWISE kuyruklu yıldızı Dünya'ya yaklaşırken astronotlara yakalandı!

Astronotlar görüntüledi! Dünya'ya yaklaşıyor

iOS 14 Public Beta için geri sayım başladı

Yeni iOS güncellemesi için geri sayım başladı!

Play Store’dan silmeniz gereken zararlı uygulamalar

Adete kene gibi yapışıyorlardı, Google hepsini kaldırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.