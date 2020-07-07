OnePlus Nord için eşi benzeri görülmemiş tanıtım!

OnePlus Nord için artık nefesler tutulmuş durumda. OnePlus'ın orta segment ilk akıllı telefonu olacak OnePlus Nord, sadece segmentiyle değil tanıtımıyla da bir ilke ev sahipliği yapacak. O ilkin adı artırılmış gerçeklik (AR).

ONEPLUS NORD DÜNYANIN İLK AR DESTEKLİ ETKİNLİĞİYLE GELECEK

OnePlus Nord Instagram hesabı, OnePlus Nord'un tanıtım tarihini paylaştı. Paylaşımda 21 Temmuz'da düzenlenecek OnePlus Nord etkinliğinin dünyanın ilk AR destekli telefon tanıtımı olacağının altı çizildi. Yani, OnePlus Nord sanal gerçekliğin tüm nimetlerinden yararlanılarak tanıtılacak. Peki OnePlus'ın aklında etkinlik için nasıl bir plan var?

AR DESTEKLİ ONEPLUS NORD TANITIMI İÇİN UYGULAMA ÇIKTI

OnePlus'ın açıklamalarına göre AR destekli etkinlik için önce oluşturulan Nord Launch isimli uygulamayı iOS veya Android cihazınıza indirmeniz gerekiyor. Bu uygulama ile birlikte OnePlus Nord, artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde 21 Temmuz'da elinizin altında olacak. Böylece OnePlus Nord'u uzaktan da olsa yakınmışçasına deneyimleyebileceksiniz.

Bu gerçekten kulağa çok çılgınca gelse de, OnePlus'ın etkinliğinin başarılı olması durumunda firmanın, özellikle koronavirüs döneminde artan dijital etkinliklere yeni bir soluk getireceği kesin.

