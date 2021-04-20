OnePlus Nord N100 için yeni bir güncelleme yayınlandı

Paketler biraz farklı ve farklı sürüm numaralarına sahip. Ancak esasen aynı değişiklikleri ve iyileştirmeleri içeriyor. Kuzey Amerika kullanıcıları OxygenOS 10.5.7 – 10.5.7.BE81AA güncellemesi alırken, AB kullanıcıları OxygenOS 10.5.9 – 10.5.9.BE83BA güncellemelerini alıyor.

GÜNCELLEMELER NELER GETİRİYOR?

Ne yazık ki, markanın resmi değişiklik günlüğü biraz seyrek ve yalnızca iki bilgi mevcut. Bunlar; “Android güvenlik yaması 2021.03’e güncellendi. Bilinen sorunlar düzeltildi ve sistem kararlılığı iyileştirildi”

En azından güncelleme ile birlikte mart ayındaki yeni güvenlik yamalarını görmek güzel. Daha olumlu bir kayda göre, OnePlus’ın N100’e eklediği önceki güncelleme, ahize için bekleme güç tüketimini iyileştirmenin yanı sıra bazı “bilinen sorunları” giderdiğini iddia ediyor. Bu nedenle, OnePlus yamaladığı tüm küçük şeyleri detaylandırmak için zaman ayırmasa bile, ilerleme açıkça kaydediliyor ve bazen gerçek bir girişi hak edecek kadar büyük.

Çoğu zaman olduğu gibi, bu aşamalı bir OTA sunumu olarak karşımıza çıkacak. Güncellemeyi şu anda yalnızca birkaç kullanıcı telefonlarında görüyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha geniş bir sunum bekleniyor.