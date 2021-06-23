OnePlus Nord N200 yalnızca tek bir büyük güncelleme alacak

Şimdilik cihaz hakkında her şey bir karmaşa. Bununla birlikte, OnePlus’ın yeni cihaz için güncelleme politikasıyla ilgili bir haber de geldi. OnePlus Nord N200 yalnızca bir büyük Android güncellemesi alacak. Konuyla ilgili resmi onay şirket tarafından geldi.

ONEPLUS NORD N200 GÜNCELLEME KONUSUNDA ŞANSLI DEĞİL

Cihaz, Android 11 ile piyasaya çıktığından, bu muhtemelen bir noktada Android 12 güncellemesi alacağı anlamına geliyor. Bu politika, OnePlus’ın geçen yıl Nord N10 ve N100’ün aynı küçük güncelleme vaadi ile ilk çıkışını yaptığında yaşattığı ile aynı.

Öte yandan, OnePlus Nord N200, bu telefonlara kıyasla fazladan bir yıl güvenlik yaması alıyor. Şirket, N200’ün bunları üç yıl içinde alacağını söylüyor, ancak ne sıklıkta olduğu konusunda bir bilgi yok. Yüksek ihtimalle iki-üç ayda bir olacak.

Cihazın 239 dolarlık bir fiyatı var. Ancak yine de kullanıcılarının söz konusu belirsiz durumları ve güncelleme problemlerini göz önünde bulundurması gerek. Zira cihazın güncelleme almaması demek zamanla özelliklerin eskimesi, yavaşlaması ve mevcut problemlerin çözümlenmemesi anlamına geliyor. Bu açıdan bakarsak çok mantıklı bir tercih olmayacaktır.

Huawei Mate 50 için umutlandırıcı haber

