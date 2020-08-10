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OnePlus Nord paramparça oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.08.2020 13:39 | Son Güncelleme

OnePlus’ın orta segmentteki ilk modeli parçalarına ayrıldı! İşte OnePlus Nord ile ilgili son detaylar.

OnePlus Nord paramparça oldu

Şimdiye kadar ürettiği üst segment modellerle teknoloji tutkunlarının karşısına çıkan OnePlus, kısa bir süre önce orta seviyeye hitap eden ilk modelini satışa sunmuştu.

Çin, Asya’nın bazı ülkeleri ve Avrupa’nın büyük bir bölümünde satışa sunulan Nord, ülkemizde ise ne yazık ki satışa çıkmadı.

CARL PEİ ONEPLUS NORD'UN VİDEOSUNU YAYINLADI

Özellikle Avrupa’da hayli ilgi gören Nord, geçtiğimiz gün bir videoda daha ortaya çıktı. Üstelik bu video direkt olarak Çinli üreticinin kurucu ortağı Carl Pei tarafından paylaşıldı.

Carl Pei tarafından paylaşılan videoda Nord parçalarına ayrılıyor.

Genel itibariyle bakıldığında OnePlus Nord tamiri basit bir model olduğu söylenebilir. Yani bozulan hangi parçası olursa olsun gerekli tornavidalar yardımıyla sökümü ve parça değişimi kolaylıkla yapılabiliyor.

Malum günümüzde akıllı telefonların kolay sökülebilmesi büyük önem arz ediyor. Zira pek çok kullanıcı bozulan telefonunu kendi imkanlarıyla yapmak istiyorlar. Zaten Apple iPhone’un popüler olmasının nedenlerinden birisi de fazlasıyla modüler ve kolay tamir edilebiliyor olması.

Dolayısıyla günümüzde yeni çıkan modellerinde en önemli kriterlerinden birisi kolay tamir edilebiliyor olması. Görünen o ki OnePlus da bu kriteri ön plana almış durumda.

Bu arada dipnot olarak hatırlatalım.  Nord hali hazırda 400 euro bandında fiyatlardan satılmakta.

Dilerseniz bu videoya buradan göz atabilirsiniz

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