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OnePlus Nord sorunları düzeltti

16.03.2021 09:35 | Son Güncelleme:
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OnePlus Nord sorunları düzeltti

Geliştiricilerin, OnePlus Nord Android 11 güncellemesindeki sorunları düzeltmesi bir kaç günü buldu. Güncelleme sunumu, hata raporları nedeniyle duraklatıldı. Firma, şimdi tüm Nord sahiplerini düzeltilen güncellemeyle kavuşturacak.

Yeni güncellemenin donanım yazılımı sürümü 11.1.1.1 olarak belirlenmiş. Güncellemeyle gelen değişiklikler orijinal sürümle neredeyse aynı. Günlüğe yapılan önemli eklemeler, pil ömrünü artırmak için optimize edilmiş güç tüketimi gibi özellikler içeriyor. Güncelleme hakkında bilinen tüm problemler ise düzeltildi. Güncelleme için cihazınızda bildirimi görmeniz birkaç gün sürebilir. Ancak şimdiye kadar güncellemeyi alan kullanıcılar sorun bildirmedi. Aşağıda, revize edilmiş değişiklik günlüğünün tam listesi mevcut. 

Sistemsel güncellemeler: Yepyeni UI tasarımı, çeşitli ayrıntı optimizasyonları ile daha rahat bir deneyim sunuyor. Bazı üçüncü taraf uygulamalar optimize edildi. Pil ömrünü uzatmak için optimize edilmiş güç tüketimi. Geliştirilmiş sistem kararlılığı.

Ortam Ekranı güncellemeleri: Insight saat stili yeni eklendi. Telefon kullanım verilerine göre değişkenlik gösterir. Yeni eklenen Canvas her zaman açık ekran, nesnenin ana hatlarını herhangi bir fotoğraftan çıkarabilir ve kilit ekranınızda görüntüleyebilir (Ayarlar – Özelleştirme – Duvar Kağıdı – Tuval – Fotoğraf önizlemesini seçin)

Karanlık Mod: Koyu Mod için kısayol tuşu eklendi. Artık özelliği otomatik olarak açmayı ve zaman aralığını özelleştirmeyi destekliyor. Bunun için, Ayarlar – Ekran – Karanlık Mod – Otomatik olarak aç ya da Özel zaman aralığı seçeneğini seçebilirsiniz.

Raf: Yepyeni raf kullanıcı arayüzü. Daha akıllı animasyon efektine sahip yeni bir hava durumu widget’ı eklendi

Fotoğraf Galerisi: Yerel fotoğraflarınızı ve videolarınızı kullanarak haftalık hikayeleri otomatik olarak oluşturabilen Hikaye özelliği eklendi. Görüntü önizleme deneyimini iyileştirmek için yükleme hızı optimize edildi.

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akıllı telefon
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