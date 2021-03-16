OnePlus Nord sorunları düzeltti

Yeni güncellemenin donanım yazılımı sürümü 11.1.1.1 olarak belirlenmiş. Güncellemeyle gelen değişiklikler orijinal sürümle neredeyse aynı. Günlüğe yapılan önemli eklemeler, pil ömrünü artırmak için optimize edilmiş güç tüketimi gibi özellikler içeriyor. Güncelleme hakkında bilinen tüm problemler ise düzeltildi. Güncelleme için cihazınızda bildirimi görmeniz birkaç gün sürebilir. Ancak şimdiye kadar güncellemeyi alan kullanıcılar sorun bildirmedi. Aşağıda, revize edilmiş değişiklik günlüğünün tam listesi mevcut.

Sistemsel güncellemeler: Yepyeni UI tasarımı, çeşitli ayrıntı optimizasyonları ile daha rahat bir deneyim sunuyor. Bazı üçüncü taraf uygulamalar optimize edildi. Pil ömrünü uzatmak için optimize edilmiş güç tüketimi. Geliştirilmiş sistem kararlılığı.

Ortam Ekranı güncellemeleri: Insight saat stili yeni eklendi. Telefon kullanım verilerine göre değişkenlik gösterir. Yeni eklenen Canvas her zaman açık ekran, nesnenin ana hatlarını herhangi bir fotoğraftan çıkarabilir ve kilit ekranınızda görüntüleyebilir (Ayarlar – Özelleştirme – Duvar Kağıdı – Tuval – Fotoğraf önizlemesini seçin)