OnePlus Nord Türkiye'de satışa çıktı! İşte OnePlus Nord'un fiyatı

OnePlus Nord, OnePlus için ayrı bir yere sahip. Geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi OnePlus 8T'yi tanıtan firma, OnePlus Nord ile ilk kez orta seviye akıllı telefon pazarına giriş yaptı. Bu açıdan dikkat çeken telefon, yurt dışındaki satış macerasının ardından Türkiye'de de bir online satış sitesi aracılığıyla satışa çıktı.

ONEPLUS NORD ÖZELLİKLERİ

OnePlus Nord'un fiyatına geçmeden önce OnePlus Nord'un özelliklerinden bahsedelim. OnePlus'ın yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu 6,44 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran ile geilyor. Bu ekranın sol üst köşesinde Huawei P40 Pro'da olduğu gibi bir çift kamera çentiği bulunuyor. Çentikte 32 MP ön kamera + 8 MP geniş açılı kamera yer alıyor. OnePlus Nord, gücünü ise Snapdragon 765G işlemcisinden sağlıyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Telefonun kameraları ise 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP derinlik sensörü + 2 MP makro kamera olarak sıralanıyor. Son olarak telefonun 30W hızlı şarj destekli 4.115 mAh değerinde bir bataryayla geldiğini belirtelim.