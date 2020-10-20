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OnePlus Nord Türkiye'de satışa çıktı! İşte OnePlus Nord'un fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.10.2020 16:40 | Son Güncelleme

OnePlus Nord, Türkiye'de bir satış kanalı aracılığıyla satışa sunuldu. OnePlus'ın ilk orta segment akıllı telefonu OnePlus Nord, özellikleriyle amiral gemisi katili olarak nitelendiriliyor. Peki OnePlus Nord fiyatı ne kadar?

OnePlus Nord Türkiye'de satışa çıktı! İşte OnePlus Nord'un fiyatı

OnePlus Nord, OnePlus için ayrı bir yere sahip. Geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi OnePlus 8T'yi tanıtan firma, OnePlus Nord ile ilk kez orta seviye akıllı telefon pazarına giriş yaptı. Bu açıdan dikkat çeken telefon, yurt dışındaki satış macerasının ardından Türkiye'de de bir online satış sitesi aracılığıyla satışa çıktı.

ONEPLUS NORD ÖZELLİKLERİ

OnePlus Nord'un fiyatına geçmeden önce OnePlus Nord'un özelliklerinden bahsedelim. OnePlus'ın yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu 6,44 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran ile geilyor. Bu ekranın sol üst köşesinde Huawei P40 Pro'da olduğu gibi bir çift kamera çentiği bulunuyor. Çentikte 32 MP ön kamera + 8 MP geniş açılı kamera yer alıyor. OnePlus Nord, gücünü ise Snapdragon 765G işlemcisinden sağlıyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

OnePlus Nord özellikleri

Telefonun kameraları ise 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP derinlik sensörü + 2 MP makro kamera olarak sıralanıyor. Son olarak telefonun 30W hızlı şarj destekli 4.115 mAh değerinde bir bataryayla geldiğini belirtelim.

OnePlus Nord fiyatı

İŞTE ONEPLUS NORD'UN FİYATI

OnePlus'ın kimileri tarafından amiral gemisi katili olarak nitelenen telefonu OnePlus Nord, online bir satış mağazasının sitesinde görüntülendi. Telefon, söz konusu sitede 5,999 TL'den listeleniyor. Ayrıca telefonun ''OnePlus Türkiye Garantili'' olarak satıldığı görülüyor. Ancak OnePlus Türkiye'nin henüz resmi olarak Türkiye'de bulunmadığı iddia ediliyor, bu yüzden garanti konusunda nasıl bir çözüm sağlandığı detaylarıyla bilinmiyor.

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