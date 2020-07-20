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OnePlus Nord'un yancısı: OnePlus Buds'ın en net görselleri ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.07.2020 15:43 | Son Güncelleme

OnePlus Buds kablosuz kulaklıklar OxyngenOS güncellemesinde görüntülendi. OnePlus cihazlara verilen son OxygenOS güncellemesinde OnePlus Buds'ın görsellerine rastlandı. OnePlus Buds'ın OxygenOS'taki görsellerine bakılırsa bizi yarın AirPods Pro rakibi bir kulaklık bekliyor olacak.

OnePlus Nord'un yancısı: OnePlus Buds'ın en net görselleri ortaya çıktı!

OnePlus Buds, OnePlus'ın ilk kablosuz kulaklığı değil. Ancak şirketin ilk gerçek tam kablosuz kulaklığı. Bu yüzden olabildiğince iyi bir cihaz ile piyasaya çıkmayan OnePlus, maalesef daha önce OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro akıllı telefonların başına geldiği üzere, OnePlus Buds'ta da sızıntılarla başa çıkamadı. OnePlus Buds hakkındaki pek çok bilgi sızıntı kaynakları aracılığıyla elimize kadar ulaştı. Ancak 9to5Google'ın ulaştığı basın görselleri bu zamana kadarki en net OnePlus Buds görselleriydi.

İŞTE ONEPLUS BUDS'IN EN NET GÖRSELLERİ

OnePlus Buds'ın en net görselleri 9to5Google tarafından geldi. Son OxygenOS güncellemesi üzerinden incelemeler yapan 9to5Google, yaptığı incelemeler sonucunda OnePlus Buds'ın resmi görsellerini elde etmeyi başardı.

OnePlus Buds OxygenOS

Paylaşılan OnePlus Buds görsellerine bakıldığında, saplı bir kulaklık tasarımı görüyoruz. Yani Samsung'un tanıtmaya hazırlandığı Galaxy Buds Live gibi fasulye görünümlü bir tasarım yok. Bu yanıyla OnePlus Buds'ın bize Xiaomi Mi Airdots Pro 2'yi hatırlattığını söylememiz gerek. Ancak OnePlus Buds bu saydığımız kulaklıkların hepsinden daha farklı. Zira onda Dolly Atmos desteğinin olması neredeyse kesin.

OnePlus Buds fotoğrafı

ONEPLUS BUDS NE ZAMAN TANITILACAK?

OnePlus Buds sızdırılan görsellere göre siyah, beyaz ve mavi renklerle gelecek. Kulaklıkların kutuları da bu renk uyumuna dikkat edecek. OnePlus Buds, yarın (21 Temmuz) yapılacak OnePlus Nord etkinliğinde uygun fiyatlı orta seviye akıllı telefon OnePlus Nord ile birlikte tanıtılacak.

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