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OnePlus, tablet pazarı için iddialı geliyor

07.07.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnePlus, ürün yelpazesini genişletiyor. Bilindiği üzere Çinli üretici bir süre önce orta segmente hitap eden modeller de üretmeye başlamıştı. Sıra tablet ürünlerinde.

OnePlus, tablet pazarı için iddialı geliyor

OnePlus uzun süredir aynı Apple gibi üst segmente hitap eden modellerle karşımıza çıkıyordu. Dolayısıyla kısıtlı bir müşteri kitlesine hitap ediyordu. Fakat Çinli üretici orta segmente hitap eden modeller de geliştirmeye başladı. Dolayısıyla müşteri kitlesi de önemli oranda artmış oldu.

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Önce akıllı telefon pazarındaki ürün yelpazesini genişleten OnePlus şimdi de farklı bir sektöre giriş yapmak istiyor.

ONEPLUS'TAN TABLET GELİYOR

Ortaya çıkan son bilgilere göre OnePlus tablet pazarı için kolları sıvamış durumda. Malum son dönemde tabletlere karşı olan ilgi bir tık arttı. Dolayısıyla farklı üreticilerin tablet üretimi için öne çıkmaları da bizleri çok fazla şaşırtmıyor.

Elbette pandemi sonrasında nasıl bir tabloyla karşılaşacağımız kestirmek biraz güç. Bu tablo olumlu da olabilir, olumsuz da. Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim, uzaktan çalışma vs. derken tablet satışları önemli ölçüde arttı. Fakat bu artışın pandemi sonrasında devam etmesi çok da olası görünmüyor.

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Yine de bekleyip göreceğiz.

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