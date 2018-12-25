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OnePlus’tan aldatıcı 6T reklamı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.12.2018 09:01 | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektörünün son yıllardaki başarılı isimlerinden biri olan OnePlus, yeni modeli için yayınladığı bir reklam yüzünden tepkilerin odağına yerleşti. İşte OnePlus 6T için yayınlanan o reklam.

OnePlus’tan aldatıcı 6T reklamı!

Akıllı telefon pazarında muazzam bir rekabet mevcut. Özellikle de Çinli üreticilerin global pazara açıklamaları, bu rekabet düzeyini bir tık daha arttırmış durumda. Hal böyle olunca, üreticiler zaman zaman aldatıcı reklamlara başvurabiliyorlar. Daha önce de bu tarz hamlelere tanıklık etmiştik.

Son olarak OnePlus da aldatıcı bir reklama imza atmış bulunuyor. Çinli üreticinin çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden yayınladığı bir reklam görseli, teknoloji tutkunlarının büyük tepkisine neden oldu.

Eğer teknoloji dünyasını az çok yakından takip eden biriyseniz, görseldeki telefon size OnePlus 6T modelini anımsatmamış olabilir. Fakat Çinli üreticinin iddiasına göre bu bir OnePlus 6T. Peki 6T’deki oldukça kalın görünen üst ve alt çerçeveler nereye gitti? Görünen o ki Çinli üretici basit bir fotoğraf düzenleme yardımcısıyla üst ve alt çerçeveleri ortadan kaldırmış.

İşin aslı, 6T bu kadar yüksek bir ekran gövde oranına sahip değil. OnePlus yetkilileri, gelen tepkiler sonrasına reklam görselini sosyal medya kanallarından kaldırmışlar. Fakat konu ile ilgili bir açıklama gelmiş değil. Yada oynanmış görsel yerine gerçekten 6T’ye ait olan bir görsel de henüz yayınlanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
OnePlus akıllı telefon

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