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OnePlus veri açığı birçok kullanıcıyı etkiledi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.07.2020 12:17 | Son Güncelleme

Akıllı telefon şirketleri arasındaki rekabet her ne kadar artsa bile, OnePlus veri sızıntısı firmanın geriye düşmesine neden oldu.

OnePlus veri açığı birçok kullanıcıyı etkiledi

Özellikle de ABD gibi ülkelerin adeta gözünün içine baka baka takip ettiği Çinli şirketler, bu aralar büyük zorluk içerisinde. Arka kapı denilen sistemlerle verilerin Asya’ya taşındığını düşünen batılı ülkeler, her an bir açık arıyor. OnePlus, kendisine karşı koz olarak kullanılabilecek önemli bir açık verdi.

MÜŞTERİ BİLGİLERİ İFŞA EDİLDİ

30 Haziran’da keşfedilen güvenlik açığının; telefon modeli, telefon numaraları, e-posta adresleri, IMEI numaraları ve fiziksel adresler gibi müşteri bilgilerini ifşa ettiği gibi bir çok detay ortaya çıktı. Ancak içinize su serpecek önemli bir detay var. Bu açık sadece ABD’de yaşandı. Özellikle de o ülkede böyle bir açık meydana gelmesi şirketi zor durumda bıraktı.

ONEPLUS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Biraz da firmaya kulak vermek gerekirse, güvenlik açığının 2 temmuz tarihinde giderildiği ifade edildi. Ayrıca o zamana kadar herhangi bir kasıtlı veri saldırısı bulunmadığı söylendi. OnePlus’tan yapılan açıklamaya göre; şirketin onarım faturalandırma sistemi, garanti kapsamı dışındaki onarımlar veya şirketin garanti değişim programını kullanan müşterilerin böyle bir sorunla karşılaştığı ifade edildi.

Bu tür sistemleri kullanan müşteriler, akıllı telefonlara ulaşan mesajdaki linklere tıklaması ile birlikte güvenlik açığı yaşıyor. Elbette bu güvenlik açığı sadece birkaç bilgiyi kapsamıyor. Kullanıcılarla ilgili neredeyse aklınıza gelebilecek tüm bilgiler güvenlik tehdidi haline geliyor. Sizce şirket bu tür veri sızıntılarına karşı ne tür önlemler alabiliyor? Önerilerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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