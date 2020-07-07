OnePlus veri açığı birçok kullanıcıyı etkiledi

Özellikle de ABD gibi ülkelerin adeta gözünün içine baka baka takip ettiği Çinli şirketler, bu aralar büyük zorluk içerisinde. Arka kapı denilen sistemlerle verilerin Asya’ya taşındığını düşünen batılı ülkeler, her an bir açık arıyor. OnePlus, kendisine karşı koz olarak kullanılabilecek önemli bir açık verdi.

MÜŞTERİ BİLGİLERİ İFŞA EDİLDİ

30 Haziran’da keşfedilen güvenlik açığının; telefon modeli, telefon numaraları, e-posta adresleri, IMEI numaraları ve fiziksel adresler gibi müşteri bilgilerini ifşa ettiği gibi bir çok detay ortaya çıktı. Ancak içinize su serpecek önemli bir detay var. Bu açık sadece ABD’de yaşandı. Özellikle de o ülkede böyle bir açık meydana gelmesi şirketi zor durumda bıraktı.

ONEPLUS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Biraz da firmaya kulak vermek gerekirse, güvenlik açığının 2 temmuz tarihinde giderildiği ifade edildi. Ayrıca o zamana kadar herhangi bir kasıtlı veri saldırısı bulunmadığı söylendi. OnePlus’tan yapılan açıklamaya göre; şirketin onarım faturalandırma sistemi, garanti kapsamı dışındaki onarımlar veya şirketin garanti değişim programını kullanan müşterilerin böyle bir sorunla karşılaştığı ifade edildi.