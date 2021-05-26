OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition resmileşti!

OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition, teknik özellikler açısından orijinal OnePlus Watch ile hemen hemen aynı ancak fotoğraflardan da anlayacağınız üzere tasarım ve dolayısıyla fiyat açısından farklılıklar gösteriyor.

Özel sürüm saatin teması isminden de anlaşılabileceği üzere popüler video oyunu Cyberpunk 2077’den alınmış. Bu giyilebilir cihazın benzer temalı OnePlus 8T ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak, akıllı saatin piyasaya sürülmesi bilinmeyen nedenlerle ertelendi.

ONEPLUS WATCH CYBERPUNK 2077 LIMITED EDITION'IN ÖZELLİKLERİ

Saat, sarı vurgulu bir çerçeve ve kayışla birlikte geliyor. Kayış, bir ‘Cyberpunk’ yazısına bile yer veriyor. Dahası, giyilebilir cihaz, Cyberpunk 2077 tabanlı UI, saat yüzleri ve açılış animasyonu özelliklerine sahip. Garip bir şekilde, açılış animasyonu ‘Android’den bahsediyor. Farkında olanlar bilirler, OnePlus Watch özelleştirilmiş bir RTOS (Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi) çalıştırıyor.

En önemlisi, bu özel versiyon akıllı saat, Cyberpunk 2077 video oyununda aktör Keanu Reeves’in canlandırdığı popüler bir karakter olan ‘Johnny Silverhand’in elinden tasarlanan bir şarj cihazı ile birlikte geliyor.