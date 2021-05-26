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OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition resmileşti!

26.05.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen hafta OnePlus, OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition'ın 24 Mayıs’ta satışa çıkacağı açıklanmıştı. Planlandığı gibi, şirket ilk akıllı saatinin bu özel sürümünü resmi olarak piyasaya sürdü.

OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition resmileşti!

OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition, teknik özellikler açısından orijinal OnePlus Watch ile hemen hemen aynı ancak fotoğraflardan da anlayacağınız üzere tasarım ve dolayısıyla fiyat açısından farklılıklar gösteriyor.

Özel sürüm saatin teması isminden de anlaşılabileceği üzere popüler video oyunu Cyberpunk 2077’den alınmış. Bu giyilebilir cihazın benzer temalı OnePlus 8T ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak, akıllı saatin piyasaya sürülmesi bilinmeyen nedenlerle ertelendi.

ONEPLUS WATCH CYBERPUNK 2077 LIMITED EDITION'IN ÖZELLİKLERİ

Saat, sarı vurgulu bir çerçeve ve kayışla birlikte geliyor. Kayış, bir ‘Cyberpunk’ yazısına bile yer veriyor. Dahası, giyilebilir cihaz, Cyberpunk 2077 tabanlı UI, saat yüzleri ve açılış animasyonu özelliklerine sahip. Garip bir şekilde, açılış animasyonu ‘Android’den bahsediyor. Farkında olanlar bilirler, OnePlus Watch özelleştirilmiş bir RTOS (Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi) çalıştırıyor.

OnePlus Cyberpunk 2077

En önemlisi, bu özel versiyon akıllı saat, Cyberpunk 2077 video oyununda aktör Keanu Reeves’in canlandırdığı popüler bir karakter olan ‘Johnny Silverhand’in elinden tasarlanan bir şarj cihazı ile birlikte geliyor.

İŞTE FİYATI

Son olarak, OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition’ın fiyatı 1.299 yuan (202 dolar) olarak karşımıza çıkıyıor. Karşılaştırma için, normal OnePlus Watch ve OnePlus Watch Cobalt Limited Edition, sırasıyla 156 dolar ve 249 dolar fiyatla satılıyor.

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Akıllı saat zaten ön sipariş için hazır durumda ve 1 Haziran saat 12:00’de (yerel saat) satın alınabilecek. Şu an itibarıyla, bu giyilebilir cihazın Çin dışında bulunabileceğine dair resmi bir açıklama yok.

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akıllı saat
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