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OnePlus Watch geliyor

24.12.2020 09:45 | Son Güncelleme:
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OnePlus Watch geliyor

Akıllı telefonları ile ünlü OnePlus’ın çok yakında akıllı saat üreteceği açıklandı. OnePlus Watch muhtemelen 2021’de bizlerle olacak.

OnePlus sadece akıllı telefon üretmekten vazgeçtiğinden beri, hayranları sık sık şirketin bir akıllı saat çıkarmasını talep ediyor. OnePlus CEO’su Pete Lau, sonunda bir saatin geliştirilmekte olduğunu ve gelecek yıl tüketicilere geleceğini doğruladı. OnePlus Watch görünüşe göre 2021 yılında bizlerle olacak.

2015'TE TASARIMI ORTAYA ÇIKMIŞTI

OnePlus’ın bir akıllı saat tasarladığına dair yıllar boyunca süren birçok söylenti var. Hatta, OnePlus Kurucu Ortağı Carl Pei, şirketin 2015 yılında üzerinde çalıştığı bildirilen bir akıllı saatin tasarımlarını bile ortaya çıkardı. Ancak OnePlus akıllı telefonlarına odaklanmak istediği için bu planlar iptal edildi.

Görünüşe göre şirket, ekosistemlerinde iyi çalışacak bir akıllı saat geliştirebileceklerinden emin oldukları bir aşamaya geldi. OnePlus, akıllı saatin WearOS’u çalıştırıp çalıştırmayacağını onaylamayı reddetti. Ancak firma yalnızca saatin yazılımında ince ayar yapmak için Google ile çalıştıklarını belirtti.

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OnePlus’ın bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu olan OnePlus 9 serisinin Mart 2021’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirket, bu etkinlik sırasında ilk saatini resmi olarak duyuracak gibi görünüyor. Bakalım Apple Watch’a rakip bir saat gelecek mi?

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