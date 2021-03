OnePlus Watch'ın fiyatı sızdırıldı! İşte akıllı saatin açığa çıkan fiyatı

OnePlus Watch ile tanışmamıza artık çok az bir süre kaldı. Zira firma yarın düzenleyeceği etkinlik ile OnePlus 9 serisini ve OnePlus Watch akıllı saatini görücüye çıkartacak. Bu konuda yarın bir sürpriz yaşanmasını beklemiyoruz.

Watch out! We've got a lot more to show on March 23 ???? https://t.co/xpsgV8hk9k