OnePlus Watch'ın fiyatı sızdırıldı! İşte akıllı saatin açığa çıkan fiyatı

OnePlus Watch ile tanışmamıza artık çok az bir süre kaldı. Zira firma yarın düzenleyeceği etkinlik ile OnePlus 9 serisini ve OnePlus Watch akıllı saatini görücüye çıkartacak. Bu konuda yarın bir sürpriz yaşanmasını beklemiyoruz.

Watch out! We've got a lot more to show on March 23 ???? https://t.co/xpsgV8hk9k — OnePlus 8 (@oneplus) March 19, 2021

OnePlus 9 Pro'nun özellikleri birçok kez sızıntıların konusu oldu. OnePlus Watch'ın özellikleri de benzer bir şekilde, gelen iddiaların ışığında sıralandı. Fakat OnePlus Watch'ın fiyat için pek bir tahmin yürütülemiyordu. Şimdi ise buna yönelik önemli bir sızıntı gerçekleştirildi ve OnePlus Watch'ın fiyatı sızdırıldı.

İŞTE ONEPLUS WATCH'IN FİYATI

Ünlü bir sızıntı kaynağının Twitter hesabından paylaştığı iddiasına göre, OnePlus Watch'ın fiyatı Avrupa pazarı için 150 euro olacak. Apple Watch'ın ve Huawei Watch GT2 Pro gibi akıllı saatlerin çok daha pahalıya satıldığını düşünürsek, OnePlus Watch için uygun fiyatlı bir akıllı saat tanımlamasını yapabiliriz.

Ayrıca akıllı saatin siyah ve gümüş renk seçenekleri bulunacak. Başka renk seçenekleri olacak mı henüz bilmiyoruz. Tüm bilinmeyenleri ise yarın düzenlenecek etkinlikte öğreneceğiz. OnePlus yarınki etkinlikte ilk akıllı saatine ek olarak, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro ve OnePlus 9R adında üç akıllı telefon tanıtacak. En azından beklentiler bu yönde.

