OnePlus Watch özellikleri ile dikkat çekici olabilir!

OnePlus Watch en az OnePlus 9 serisi kadar merakla bekleniyor. Zira bu şekilde adlandırılması öngörülen OnePlus akıllı saati, şirketin ürettiği ilk akıllı saat olacak. Bu yüzden akıllı saatin neye benzeyeceği, nasıl bir görünüme sahip olacağı fazlasıyla merak ediliyor. Ancak merakları gideren bir sızıntı yapıldı ve böylece OnePlus Watch'un özellikleri için yeni iddialar ortaya çıktı.

İŞTE ONEPLUS WATCH'UN ÖZELLİKLERİ

OnePlus Watch'un özellikleri için yapılan sızıntıya göre, akıllı saat 46 mm kadrana sahip olacak ve siyah ve gümüş renk seçenekleriyle gelecek. Ancak akıllı saatin tek bir boyutunun olup olmayacağı veya daha küçük bir modelinin piyasaya çıkıp çıkmayacağı konusu hala belirsiz.

OnePlus Watch'un özellikleri için ortaya atılan iddiaya göre, akıllı saat egzersiz algılama, uyku izleme, kalp atış hızı izleme, stres izleme gibi sağlık ve fitness özelliklerini bünyesinde barındıracak. Ayrıca, kan oksijen seviyesi ölçümü için yerleşik bir SpO2 sensörü de akıllı saatte yer alacak. IP68 toza ve suya dayanıklılık sertifikası ile geleceği bildirilen OnePlus Watch, yüzme istatistiklerini de takip edecek. 4GB depolama alanına sahip olacağı söylenen akıllı saat, aynı zamanda OnePlus TV'ler için uzaktan kumanda görevi görecek.

Kaynak, OnePlus Watch'un pil boyutu için bilgi paylaşmasa da, akıllı saatin Warp Charge teknolojisiyle geleceğini söylüyor. Buna göre, OnePlus Watch, 20 dakikalık şarj ile bir haftalık kullanım ömrü sunacak. OnePlus Watch'ın 23 Mart'ta tanıtılması bekleniyor.

