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OnePlus Watch tanıtıldı! İşte OnePlus'ın ilk akıllı saatinin özellikleri, fiyatı

23.03.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnePlus ilk akıllı saati OnePlus Watch'ı, OnePlus 9 serisi ile birlikte resmen lanse etti. 1.39 inçlik bir ekrana sahip olan OnePlus Watch, 110'dan fazla egzersiz modunu destekliyor ve Apple Watch Series 6 gibi kandaki oksijen doygunluğunu ölçebiliyor.

OnePlus Watch tanıtıldı! İşte OnePlus'ın ilk akıllı saatinin özellikleri, fiyatı

OnePlus bugün önemli bir etkinlik düzenledi ve OnePlus 9 serisini görücüye çıkardı. Bu seri OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro'dan oluştu. Ancak firma etkinlikte sadece akıllı telefon tanıtmadı, bunun yanında firmanın ilk akıllı saati OnePlus Watch da etkinlikte sahne aldı.

OnePlus 9 Series Launch Event 50-15 screenshot

ONEPLUS WATCH ÖZELLİKLERİ

OnePlus Watch, 1.39 inç büyüklüğünde yuvarlak bir ekrana sahip. 326 ppi parlaklık sunan ekranın, gün ışığı altındaki performansı merak ediliyor. Çelik bir kasa ile gelen saat, 46 mm'lik tek bir seçeneğe sahip. Ayrıca saatin Cobalt Limited Edition adında özel bir sürümü daha bulunuyor. IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası bulunan OnePlus Watch'ta 110'dan fazla egzersiz modu, kandaki oksijen doygunluğunu ölçme ve GPS gibi bir akıllı saatte olması gereken birçok özellik bulunuyor. Saat, mesajları ve bildirimleri görüntüleyebiliyor, arama gerçekleştirebiliyor ve OnePlus TV'yi kontrol edebiliyor.

OnePlus 9 Series Launch Event 60-3 screenshot

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İŞTE ONEPLUS WATCH'IN FİYATI

Akıllı saat deyince insanın aklına ister istemez pil performansının nasıl olduğu sorusu geliyor. OnePlus Watch, OnePlus'ın iddiasına göre 2 haftaya kadar pil ömrü sunabiliyor. Ayrıca 20 dakikalık şarj ile akıllı saati 1 hafta boyunca kullanmak mümkün oluyor. OnePlus'ın açıklamasına göre OnePlus Watch 159 euro'dan satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat
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