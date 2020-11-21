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OnePlus yine şaşırttı

21.11.2020 09:51 | Son Güncelleme:
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OnePlus yine şaşırttı

OnePlus, orta segment telefonu OnePlus Nord N100 için ilginç bir açıklama yaptı. Meğerse ekran tazelemesi çok farklıymış.

OnePlus geçtiğimiz ay İngiltere, Avrupa ve ABD pazarları için OnePlus Nord N100 akıllı telefonunu ve N10 5G’yi duyurmuştu. Lansmanda şirket Nord N100’ün 6.52 inç HD + 60Hz ekrana sahip olduğunu söylemişti. Ancak şimdi perakende birimi telefonun aslında 90Hz yenileme hızına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Firma N100’deki 90Hz yenileme hızıyla ilgili olarak; “N100, 90Hz ekranla donatılmıştır. Gerçek yenileme hızı ayarlara, kullanılan uygulamalara ve işleme sınırlamalarına bağlıdır.” ifadesini kullandı.

OnePlus’ın uygun fiyatlı telefonununda 6.52 inç büyüklüğünde 1560 x 720 çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. OnePlus’ın giriş seviyesi telefonu sekiz çekirdekli Snapdragon 460 yonga seti ve 4 GB LPDDR4X RAM’den besleniyor.

Telefonda ayrıca 64 GB dahili depolama birimi yer alıyor. Kutusundan Android 11 işletim sistemi ve 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ile çıkan olan bu canavar, kamerası ile de dikkat çekiyor.

Telefonun arka tarafında 13 Megapiksel ana + 2 Megapiksel derinlik sensörü + 2 Megapiksel f/2.4 diyafram makro kameralı lens yer alıyor. Ön tarafta 16 Megapiksel selfie kamera ile gelen telefonda 18W hızlı şarj destekli 6.000 mAh kapasiteli batarya yer alıyor.

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